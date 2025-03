Sainz, perdido en su debut real con Williams: «No ha funcionado nada de lo que hemos probado»

Davis Sánchez de Castro Domingo, 23 de marzo 2025, 11:33 Comenta Compartir

Carlos Sainz no encuentra respuestas en su arranque con Williams. Tras abandonar en Australia, el español completó en China su primera carrera con el equipo británico, pero lo hizo con más dudas que certezas.

«Ha sido en realidad mi primera carrera con el equipo. Todo lo que hemos probado no ha funcionado», reconocía al bajarse del monoplaza. «De ayer a hoy hemos cambiado todo y a Álex le ha funcionado y ha puntuado, y a mí no».

El 13º puesto dejó un sabor amargo en Sainz, más aún al ver que Alex Albon sumó dos puntos con el mismo coche. Williams, que parecía tener un coche competitivo en pretemporada, no ha logrado dar con la tecla en estas primeras citas. «Todo está siendo un poco confuso, porque en los test íbamos rápido. Tenemos mucho que analizar para ver qué tenemos que hacer mejor», añadía.

Además, Sainz destacó el avance de Haas, que sumó puntos con Bearman y Ocon: «Los Haas en carrera han mejorado mucho, pero si estuviera donde debería estar, me vería ahí. Hay que encontrar por qué».

Con Suzuka en el horizonte, el madrileño confía en dar un paso adelante: «En diez días, estoy seguro de que algo encontraremos».

Alonso, frustrado tras otro abandono

Fernando Alonso sigue sin ver la bandera a cuadros en 2025. En China, un problema de sobrecalentamiento en los frenos le obligó a abandonar en la quinta vuelta, sumando su segundo cero consecutivo en el inicio de la temporada.

«Teníamos un poco de protección en el cuello porque estaba pinzado desde hace días. Pero tampoco me afectó mucho, teníamos un problema en los frenos de sobrecalentamiento», explicó el asturiano tras la carrera, confesando un problema físico que lleva días arrastrando. «Ya desde el principio, pero especialmente en la vuelta en la que abandoné, lo noté en la curva uno. Si me hubiera pasado en la 14 o 15, me hubiera llevado a varios por delante», admitió. El Aston Martin sigue sin ofrecer garantías y, además, la suerte no acompaña. Alonso confiaba en un Gran Premio con sorpresas, o al menos alguna alternativa estratégica, pero la retirada le dejó sin opciones. «Esta es una carrera en la que pueden pasar cosas, con el graining que tuvimos el sábado… Una pena. No me gusta estar aquí».

Ahora, el piloto español espera cambiar la dinámica en Japón: «No hemos visto la bandera a cuadros en ninguna de las dos primeras carreras, a ver si en Japón podemos. El próximo será un triplete, que será duro. Tendremos una semana en casa, soportando el jetlag y viendo la tele por la noche. Pasaremos por la fábrica a ver qué podemos arreglar».