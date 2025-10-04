Bezzecchi culmina la remontada y deja a Aldeguer con la miel en los labios El italiano era el máximo favorito, pero una mala salida puso emoción al sprint de Indonesia que no se resolvió hasta la última vuelta. Marc Márquez fue sancionado y acabó sexto

La mañana en el circuito de Mandalika arrancó con un Q1 de MotoGP con mucho nivel, ya que por primera vez esta temporada estaba presente Marc Márquez, y junto a él, otras tres Ducati, entre ellas las de su compañero de equipo, Pecco Bagnaia. No se habían hecho los deberes en la práctica del viernes y tocó salvar los muebles en la repesca del sábado, aunque solo había dos billetes para la Q2 y fueron para Fabio Di Giannantonio y Marc Márquez, aunque el español ni pasaba sobrado ni evidenciaba signos de que pudiera luchar por la pole, como así fue. Mientras Pecco Bagnaia empezaba su sábado para olvidar con un 16º en parrilla.

En la Q2, Marco Bezzecchi no tuvo rival en la lucha por la pole y pulverizó el récord absoluto del circuito. A cuatro décimas terminaba Fermín Aldeguer, la mejor Ducati todo el fin de semana y Raúl Fernández completaba la primera fila, dejando en evidencia que las Aprilia eran las motos a batir. Se coló en la segunda fila un Álex Rins, en su mejor calificación del año, por delante de Pedro Acosta, mientras que una línea por detrás, calificaban los hermano Márquez, con Álex séptimo tras una caída y Marc noveno, sin que hubiera mucho más…

Con Bezzecchi en otro nivel, la victoria al sprint parecía resuelta, pero el italiano falló en la salida y cayó a la octava posición, un error que aprovechó Aldeguer para situarse al frente y tirar de un grupo con Fernández y Acosta a rueda. Otro que había recuperado muchas posiciones en la partida fue Marc Márquez, aunque en ese primer giro tuvo un encontronazo con Rins cuando luchaban por la quinta posición que arruinó del de Yamaha, mientras que el ya campeón de MotoGP sería sancionado con una vuelta larga. Que cumplió en la tercera vuelta, cayendo hasta la 13ª posición.

Sábado de remontadas

El toque entre Márquez y Rins quitó a dos rivales de en medio a Bezzecchi, que se lanzó en remontada a ver hasta dónde llegaba. Le costó tres vueltas pasar a un peleón Marini, mientras que Aldeguer se escapaba por delante y Acosta se iba al suelo en la quinta vuelta, cuando ya era segundo. La caída del murciano situó al italiano tercero y a seis giros del final rebasaba a Fernández para situarse en segunda posición, aunque por delante tenía a Aldeguer a más de dos segundos. Parecía imposible, pero era el sábado de Bezzecchi.

Vuelta a vuelta fue arañándole décimas y arrancó el último giro ya enganchado a la rueda del piloto murciano. Éste hizo todo lo posible por defender la primera posición, pero el italiano venía desbocado y en la curva 10 culminó su remontada, con un agresivo adelantamiento a Aldeguer, al que le había faltado media vuelta para sumar su primera victoria (al sprint) en MotoGP. «La verdad que me deja un sabor agridulce, porque estaba intentando no hacer errores en las últimas vueltas, pero no he podido contener a Marco al final», comentaba el piloto murciano.

Aldeguer encabezó la armada española ya que, por detrás, el tercero de Raúl Fernández sí que le sabía a gloria porque era la primera vez que el madrileño estaba en un podio en MotoGP, en su cuarto año en la categoría reina. «Cuando yo subí nunca pensé que tardaría tanto en llegar este resultado. Han sido cuatro años sufriendo y es algo que siempre imaginas, pero que no esperas cuando llega». Cuarto finalizó Álex Márquez, sumando unos puntos muy valiosos en su lucha por el subcampeonato frente a un desdibujado Bagnaia, que acabó último a 29 segundos del líder: «Lo que ha pasado hoy está fuera de mi control», decía el italiano completamente hundido. «Hace 6 días estaba ganando en Japón y hoy estoy aquí. No es posible. No puedo explicarlo, quiero que me lo expliquen a mí».

Quinto terminó Joan Mir con la Honda y sexto Marc Márquez, aunque cruzó la meta séptimo, pero una sanción a Luca Marini le hizo ganar una posición. Hizo varios adelantamientos durante el sprint, en la sesión que se le vio más cómod durante el fin de semana, pero admitió después que, aunque no hubiera habido sanción mediante, el podio era inalcanzable este sábado. «Quizá podría haber estado cuarto o quinto. He cometido un error en la primera vuelta y aunque no ha sido una acción de otro mundo, la carrera de Rins se ha visto totalmente perjudicada, así que estoy de acuerdo con la sanción», reconocía Márquez.

El otro gran foco de atención este fin de semana está en la menor de las categorías, en Moto3, donde José Antonio Rueda podría proclamarse campeón del mundo. No tuvo su mejor sábado, partirá noveno en la parrilla y el sevillano tendría que sacar 7 puntos a su principal rival, Ángel Piqueras, para sentenciar el título en Indonesia. En la pole de Moto3 habrá otro español, Adrián Fernández. Y más apretada esta la lucha por el Mundial de Moto2, que es cosa de dos, y donde el brasileño Diogo Moreira, que partirá desde la pole, sigue apretando al líder Manu González que lo hará desde la segunda fila, cuarto.