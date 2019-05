GP de Francia Márquez pone la directa en Le Mans Marc Márquez, celebrando su victoria en el GP de Francia / Gonzalo Fuentes (Reuters) Tercera victoria del de Honda, que se consolida al frente de la general BORJA GONZÁLEZ LE MANS Domingo, 19 mayo 2019, 19:38

El presente curso arrancó con la certeza de que Marc Márquez iba a ser el hombre a batir, pero con la duda de ver cuál iba a ser el nivel de la competencia, y el de su propia moto. Las pistas invernales apuntaban a que Honda había conseguido dar al campeón español lo que estaba buscando, una máquina mejor que la última que usó para ganar su quinto título en la clase reina. «No de ahora, desde el invierno han conseguido una moto distinta, han dado un paso adelante y han avanzado», apuntó Andrea Dovizioso, segundo este domingo en Le Mans, tras la tercera victoria en 2019 de Márquez.

El italiano añadió que esto obligaba a su marca, Ducati, y a las demás, a ponerse las pilas para tratar de lograr ese punto más que, según su entender, tiene hoy por hoy la RCV. Una moto que, en manos de Cal Crutchlow cruzó la meta en novena posición, a 9.8 segundos del ganador; y que pilotada por Jorge Lorenzo finalizó undécima, a 15 segundos. Datos que invitan a pensar que, quizás, no es una cuestión de moto, sino de binomio, o de trinomio, si se incluye al equipo técnico del líder de la general, que a estas alturas de curso tiene los mismos puntos que en 2018, con ese cero en Austin tras un fallo que le impidió hacer lo que siempre hace allí, ganar.

«La carrera de hoy empezó el sábado, clasificándonos muy bien», narró satisfecho un Márquez que, si el sábado igualaba a 'poles' con Valentino Rossi en el histórico del Mundial, el domingo empató con Jorge Lorenzo a victorias en la clase reina. Casi nada a sus 26 años. «Honestamente, he salido tirando por miedo a las Yamaha, no a las Ducati. Viñales y Quartararo habían rodado muy rápido y si se hubiesen puesto en 32 bajos hubiera tenido que arriesgar más. Quería tirar desde el principio por el neumático delantero y por las dos Yamaha que salían detrás».

Esas dos Yamaha no terminaron de culminar. El francés sí que dio un buen empujón en la segunda mitad de la prueba, aunque sólo le valió para terminar octavo; el español tuvo un mal arranque y terminó por los suelos, embestido por la Ducati de Bagnaia. De nuevo le tocó a Rossi salvar los muebles de la moto japonesa, en un trazado históricamente muy favorable para sus aspiraciones, y del que salieron con su quinto como mejor resultado (sexto, y como segundo mejor español, entró Pol Espargaró, a seis segundos del ganador, el sorprendente mejor resultado de la joven KTM en seco, aunque la marca austriaca vio cómo su siguiente moto, en manos de Johann Zarco, acabó a 23 segundos de la primera).

Rins baja al tercer puesto del Mundial

El que no estuvo, como intuyó Márquez el sábado, fue Alex Rins, que llegó a Francia como segundo de la general y que sólo pudo ser décimo, bajando al tercer puesto de la clasificación del Mundial.

Así que la 'lucha' del ganador fue con las Ducati. De inicio con la de Jack Miller, muy activo en el primer tercio de la carrera pero que luego se vio superado por Dovizioso y por Danilo Petrucci, necesitado de un buen resultado. «Tengo mucha presión y recibo muchas críticas, y eso que aún no he ganado nada; pero tengo que decir que Andrea me ha ayudado mucho este invierno y tuvo una charla conmigo en Jerez en la que me habló de mantenerme tranquilo y seguir trabajando», confesó este último sobre su compañero, un detalle que da valor a la buena imagen que Dovizioso tiene en el paddock de MotoGP.

«Si no hubiese estado Márquez habría ganado el Mundial», bromeó el de Forlí, que selló un buen segundo puesto en Le Mans. «Este fin de semana tenemos que quedarnos con la gestión de la carrera ya que no estábamos para acabar segundos y, sin embargo, nos hemos podido llevar a casa unos puntos importantes. Pero tenemos que ver las cosas desde otro punto de vista y mirar lo que en mi opinión no está funcionando como queremos, no como debe, sino como queremos, y por eso hay que trabajar para ver si hay algo que podamos mejorar, porque los números de Márquez son importantes ya que gestiona bien las carreras, en distintas pistas, en distintas condiciones con distintas temperaturas y hay que ganar así, no basta con lo que hacemos: lo estamos haciendo bien pero no lo suficiente para ganar el campeonato», explicó el hombre al que siempre señala Márquez como su rival número 1, y justo antes de que el campeonato viaje a Mugello y Montmeló, dos escenarios en los que Ducati ganó en el pasado curso aunque, eso sí, en la persona de Lorenzo. Algo que se verán forzados a repetir si no quieren que Márquez liquide este Mundial demasiado pronto.

Clasificación oficial del GP de Francia de MotoGP:

1. Marc Márquez (ESP/Repsol Honda RC 213 V) 41:53.647 a 161,8 km/h.

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati Desmosedici GP19)a 1.984

3. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Desmosedici GP19) a 2.142

4. Jack Miller (AUS/Ducati Desmosedici GP19) a 2.940

5. Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) a 3.053

6. Pol Espargaró (ESP/KTM RC 16) a 5.935

7. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha YZR M 1) a 7.187

8. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha YZR M 1) a 8.439

9. Cal Crutchlow (GBR/Honda RC 213 V) a 9.853

10. Alex Rins (ESP/Suzuki GSX RR) a 13.709

11. Jorge Lorenzo (ESP/Repsol Honda RC 213 V) a 15.003

12. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia RS-GP) a 29.512

13. Johann Zarco (FRA/KTM RC 16) a 33.061

14. Hafizh Syahrin (MAL/KTM RC 16) a 35.481

15. Miguel Oliveira (POR/KTM) a 36.044

16. Joan Mir (ESP/Suzuki GSX RR) a 1 Vuelta

No clasificados, por caída, Takaaki Nakagami (JPN/Honda RC 213 V), Maverick Viñales (ESP/Yamaha YZR M 1) y Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Desmosedici GP18)

No clasificados, por problemas técnicos, Andrea Iannone (ITA/Aprilia RS-GP) y Tito Rabat (ESP/Ducati Desmosedici GP18), y por eliminación (Bandera negra), Karel Abraham (RCH/Ducati Desmosedici GP18).

Clasificación del Campeonato de Moto GP (5 de 19):

1. Marc Márquez (ESP) 95 puntos

2. Andrea Dovizioso (ITA) 87

3. Alex Rins (ESP) 75

4. Valentino Rossi (ITA) 72

5. Danilo Petrucci (ITA) 57

6. Jack Miller (AUS) 42

7. Cal Crutchlow (GBR) 34

8. Franco Morbidelli (ITA) 34

9. Pol Espargaró (ESP) 31

10. Maverick Viñales (ESP) 30

11. Takaaki Nakagami (JPN) 29

12. Fabio Quartararo (FRA) 25

13. Aleix Espargaró (ESP) 22

14. Jorge Lorenzo (ESP) 16

15. Johann Zarco (FRA) 10

16. Francesco Bagnaia (ITA) 9

17. Joan Mir (ESP) 8

18. Miguel Oliveira (POR) 8

19. Stefan Bradl (GER) 6

20. Andrea Iannone (ITA) 6

21. Hafizh Syahrin (MAL) 2

22. Tito Rabat (ESP) 2