Joan Mir: «El año que viene será diferente porque volverá Marc»

Terminado el Mundial 2020, al campeón del mundo de MotoGP le toca pasear el título. Pasados diez días de su éxito, Joan Mir comienza a reflexionar ya sobre lo que le espera en el próximo curso, uno que afrontará con muchas más exigencias. «Ganar un Mundial tiene cosas muy buenas, como es el mérito de haberlo conseguido, pero lo malo luego es la presión que habrá de cara al año que viene. Al iniciar el año, voy a partir de una forma diferente», reconocía ayer en Madrid en un acto con la prensa cara a cara, tras un curso de contactos a través de las extendidas videoconferencias.

«Este año, con las circunstancias que ha habido, me he visto muy fuerte y he podido llevar bien la presión, pero el que viene será un escenario diferente. Marc volverá, así que tendremos al rival que ha ganado en los últimos años y que ha sido el más rápido de los últimos ocho años, así que será bonito. Estoy impaciente por eso. Ahora mismo sólo me toca disfrutar de lo que hemos conseguido. El año que viene se plantea un año diferente y eso también me tiene motivado», añadía el campeón. Y es que a la pregunta sobre la ausencia y futura presencia de Márquez en las pistas no está pudiendo escapar el mallorquín, consciente también del nivel de exigencia que impone el ganador de los anteriores cuatro mundiales. «Sabemos que el paquete Honda-Marc ha sido muy rápido. Para disputar un Mundial contra un binomio así tenemos que mejorar nuestra velocidad y que nuestro paquete sea mas competitivo. Más veloz, en cuanto a hacer más 'poles' y conseguir más victorias. La realidad es que para seguir ganando, tenemos que ganar más carreras», analizaba Mir.

Sea como sea el futuro, Mir vive ahora un presente de resaca, de reconocimiento y del disfrute por haber conseguido un hito en su carrera deportiva, más llamativo si cabe para un piloto con sólo cinco años de experiencia en el campeonato, y que acaba de concluir su segunda temporada en MotoGP. «La vida me ha cambiado un poco. Ya en 2017, cuando gané me cambió un poco, porque mediáticamente la gente te reconoce más. Pero Moto3 no es lo mismo, MotoGP tiene mucho más tirón. La gente me reconoce más por la calle, es un poco lo que me ha cambiado. Tengo más tirón mediático, pero por lo demás para nada, yo me siento igual. Y ya me creo eso de ser campeón, llevamos unas cuantas semanas. La prensa hace que te lo creas más, porque si no fuera campeón, ahora estaría en casa descansando y no aquí. Me lo tengo que creer», explicaba.

El de Suzuki visitará esta semana también su Palma de Mallorca natal antes de terminar su 2020, con las vistas ya puestas en mejorar para 2021 ante el reto que se le presenta. Con un detalle por decidir: si luce el número 1 como campeón en curso en su moto, una tradición que ha pasado a ser una excepción (en los últimos tiempos sólo lo usaron Nicky Hayden en 2007, Casey Stoner en 2008 y Jorge Lorenzo en 2011), o si mantiene el 36 con el que se ha proclamado dos veces campeón del mundo. «La opinión de Suzuki la sé, me dicen que el 1 les gustaría. Sería un privilegio llevarlo. De momento tiro más hacia el 1 que hacia el 36, pero el 36 me ha dado los dos títulos y es el número con el que empecé, me ha dado suerte y me gusta verlo en mi moto. Será mi decisión. Quiero dejar un poco de tiempo para pensarlo... ¡Pero bendito problema!», señalaba. El que le plantee la competición lo empezará a entender ya el año que viene, en el último fin de semana de marzo en Catar. Problema que será mayor o menor en función de si Marc Márquez llega o no a tiempo para empezar la próxima temporada, la gran incógnita para MotoGP.