Jorge Martín, operado con éxito de su mano derecha

Jesús Gutiérrez Viernes, 7 de febrero 2025, 19:23

La defensa del título de Jorge Martín no pudo tener peor inicio. En los compases iniciales del primer día de entrenamientos de la pretemporada de MotoGP, el piloto español sufrió una violenta caída cuyo impacto contra el suelo le mandó directamente al hospital, conmocionado y con varias fracturas. La que más preocupaba era la que se produjo en el dedo meñique de la mano derecha, pero también tenía roturas en varios dedos del pie izquierdo.

Tras pasar una noche en observación en un hospital malasio, Martín aterrizó este viernes en Barcelona y acudió directamente a la Clínica Quirón Dexeus para ser intervenido por el doctor Xavier Mir. Antes de entrar al quirófano, el madrileño atendió a la prensa en la puerta del recinto y explicó cómo había vivido la caída: «Tuve un buen impacto y estuve con bastante dolor. Tuvimos nuestras horas de precaución en el hospital y parece que todo está en el sitio. No sé qué pasó, la verdad. Era mi primera salida con esas gomas y fue una pena porque no hemos podido trabajar mucho».

A media tarde, Aprilia emitió un comunicado apuntando que la intervención de Martín había sido un éxito y que solo había requerido cirugía la lesión de la mano; lo que a priori acorta los plazos de la recuperación. Aunque todavía es pronto para estimar la fecha de su regreso, desde la marca italiana no descartan su presencia en el próximo test de Tailandia, que tendrá lugar los días 12 y 13 de febrero, la próxima semana. Por lo que, si no surge ninguna complicación en las próximas semanas, su presencia en el primer gran premio del año (1 y 2 de marzo) no debería correr ningún riesgo.

Lo que todavía colea son las causas del accidente de Sepang, que pudo costarle aún más caro a Martín. Tras analizar los datos de la telemetría de su Aprilia, la fábrica italiana deslizó que la responsabilidad estaba en los neumáticos, porque no se percibió ningún fallo ni de la moto ni del piloto. Por su parte, Michelin, suministrador único del campeonato, confirmó que en el momento de la caída la temperatura de la carcasa estaba 15 grados por debajo de lo normal pero que no había ningún defecto con las gomas, una teoría que desde Aprilia no comparten.

Más allá de las responsabilidades y del cruce de declaraciones, Jorge Martín no fue la única víctima del test de Sepang en el infausto primer día de pretemporada. Además del madrileño, también cayeron lesionados Fabio Di Giannantonio, con fractura de clavícula, y Raúl Fernández, con una lesión parecida a la de su compatriota, pero en la mano izquierda. El de San Martín de la Vega, que había regresado un día antes a España, pasó por la clínica del Doctor Mir el pasado jueves y, como Martín, tratará de estar presente en el último test de la pretemporada.

