Marc Márquez no volverá a competir hasta 2026

Jesús Gutiérrez Jueves, 23 de octubre 2025, 12:39 Comenta Compartir

Marc Márquez no volverá a competir en el Mundial este año. El piloto español, campeón del mundo de MotoGP, será baja lo que queda de temporada después de haber pasado por el quirófano hace 10 días.

Tras las pruebas realizadas se confirma que la evolución de su lesión en el brazo derecho es «positiva» y que va «procediendo de forma normal». Sin embargo, los médicos recomiendan que permanezca durante cuatro semanas más con el brazo completamente inmovilizado antes de empezar la rehabilitación.

De esta forma, Márquez se perderá la cita posterior a la de Malasia, la de Portugal, algo que ya estaba casi seguro, pero, también, la de la Comunidad Valenciana -última prueba del año- y el test posterior, el del martes 18 de noviembre.

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información