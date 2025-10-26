BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 25 de octubre

Rueda y Dettwiler evacuados en helicóptero tras un grave accidente

El campeón de Moto3 impactó con la moto del suizo durante la vuelta de formación de la carrera de la categoría pequeña y ambos fueron trasladados a un hospital

Jesús Gutiérrez

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:10

Comenta

Accidentado arranque del Gran Premio de Malasia, ya que a las 4:47 de la madrugada en horario peninsular, trece minutos antes de que arrancase la carrera de Moto3, un grave accidente durante la vuelta de reconocimiento mantuvo parada la acción en pista durante casi dos horas. Entre los implicados, el recién proclamado campeón del mundo de la categoría pequeñas, José Antonio Rueda, que se encontró con la moto del piloto suizo Noah Dettwiler prácticamente parada en la salida de la curva 3. El andaluz no pudo esquivarla e impactó a gran velocidad, lo que dejó a ambos pilotos tendidos sobre el asfalto.

Inmediatamente se entendió la gravedad de la situación y se mostró la bandera roja, cancelando el protocolo de salida mientras se atendía en la pista a los dos implicados. Aunque inmediatamente se indicó en un rótulo que los dos pilotos estaban conscientes, esa fue la última información oficial que se conoció sobre su estado de salud. Ya que después, fueron trasladados al centro médico del circuito de Sepang; y posteriormente evacuados en sendos helicópteros hasta un hospital cercano al trazado.

Al no haber el obligatorio vehículo de evacuación rápida en la pista, la actividad en pista estuvo parada hasta que regresó el helicóptero al circuito. La carrera de Moto3 se retrasó casi dos horas, y reducida a diez vueltas. No se cambió la de MotoGP, que se mantiene a las ocho de la mañana en horario peninsular, pero sí se retrasa la de Moto2, que se disputará a partir de las 9:30 de la mañana, siendo la última del programa de este accidentado GP de Malasia.

