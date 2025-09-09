Toni Bou, el coleccionista de mundiales

Javier Varela Martes, 9 de septiembre 2025, 16:35 Comenta Compartir

Hay deportistas que rompen récords… y luego está Toni Bou. El piloto catalán sigue poniendo muescas a su palmarés y ya acumula 38 títulos mundiales: 19 en TrialGP (outdoor) y 19 en X‑Trial (indoor). Con otra gran actuación en la ronda final en el TrialGP del Reino Unido este fin de semana, Bou añadió otro capítulo a una carrera extraordinaria que le confirma como el 'Rey del Trial' a sus 38 años. «En trial no hay límite», reconoce. «Lo único que quiero es mejorar lo que hice la última vez. Siempre es un momento muy especial cuando alcanzas un título mundial. Siempre es difícil dormir la noche después… y luego solo quieres ganar otro más».

El piloto catalán está en la cima de su deporte desde 2007, sin que nadie haya logrado destronarlo desde entonces. «Siempre tratamos de trabajar tan duro como sea posible. Es importante cuidar bien las lesiones porque recuperarse es más difícil, y ahí es donde los jóvenes tienen la ventaja», reconoce. Desde ese primer título mundial en 2007, Bou ha disfrutado de casi dos décadas de éxito, pero es consciente de que hay muchos pilotos jóvenes que vienen apretando. «Aún quiero luchar con los jóvenes que presionan y eso es una fuente de motivación», confiesa cuando se le cuestiona hasta cuando tiene pensado seguir dando guerra.

«Siempre estoy obligado a ganar. También somos realistas, así que llegará un año en que termine; por eso hay que disfrutarlo. Miro hacia atrás y veo todo lo que hemos logrado, y es increíble. Quiero disfrutar lo que reste de mi carrera deportiva», confiesa un Bou que sigue haciendo posible lo imposible sobre dos ruedas, combinando una técnica suprema y un equilibrio excepcional con la determinación incesante de un verdadero campeón. De hecho, su destreza sugiere que esta racha de victorias difícilmente será igualada en un deporte exigente como el trial con saltos que parecen imposibles, superficies verticales y obstáculos desafiantes.

Por ello Toni Bou considera que este deporte es mucho más que un reto para el piloto y el equipo es parte fundamental. «El hecho de que el equipo confíe en mí es algo muy positivo. Me da tranquilidad. Creo que me lo he ganado durante mi carrera; ellos han ganado mi confianza y yo la suya, y es algo precioso. Solo tengo palabras de gratitud para Honda y Repsol».

Ampliar Toni Bou ha ganado su 38º título mundial. Repsol

Comenzó con sólo 13 años

Tras conquistar el nuevo título mundial, Bou volverá a representar a España en el Trial de las Naciones, que se celebrará en Tolmezzo, Italia, el 20 y 21 de septiembre. Esa será la última competición antes de poner el foco en la temporada 2026 de X‑Trial, que comienza el 4 de octubre en Andorra.

El viaje de Toni Bou en el trial comenzó en 1999, cuando decidió subirse a una moto después de ganar ese año el campeonato mundial de trial en bicicleta, con solo 13 años. En apenas dos años se convirtió en campeón Júnior de España (2001) y debutó en el mundial (2003), antes de ganar sus primeros títulos indoor y outdoor el mismo año en el que se unió a Honda Montesa HRC (2007).

Además de sus títulos mundiales, Bou ha ganado 11 campeonatos nacionales de Trial Outdoor y ha ayudado a España a lograr 18 títulos en el Trial de las Naciones, un evento de dos días donde los pilotos compiten representando a su país, no a su equipo.

