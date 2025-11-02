Recoletas Burgos se quita la presión y aplasta al Liceo en un extraño partido El conjunto burgalés fue netamente superior a su rival que cometió numerosas infracciones y que llegó a jugar solo con once jugadores en un momento del partido. Con dos menos, Burgos logró sentenciar a los madrileños

Partido trabado y extraño el que ha ganado este domingo el cuadro burgalés. Hasta cuatro exclusiones han sufrido los visitantes, que cometieron numerosas infracciones. Pero más allá de eso, Recoletas Burgos Caja Rural esta jornada sí fue un equipo reconocible. Serio en defensa, resolutivo en el ataque y muy comprometido en todas las acciones. Especialmente en las melés en las fue muy superior a su rival. Burgos suma cinco puntos de oro para seguir aspirando al liderato.

Recoletas Burgos Caja Rural Nehemías Sivori Agustín Gil, Tomás Domínguez; Facu Sacovechi, Waagenar; Urko Zumeta, Snyman, Valentín Bustos; Nico Rocaríes, Santi Mansilla; Lander Gómez, Pablo Rascón, Martín Sorreluz; Masuyama y Guillo Mateu; 45 - 0 CR Liceo Francés José Anaya, Nacho Basterrechea, Juan Lloret; Bosco Suanzes, Borja Ceballos; Manuel Garcés, Pedro Bardón, Florian Duquesnoy; Sacha Picard, Adrián Arias; Gonzalo Ballester, Nico Zoonekyndt; Gustavo Fontecha; Adrián Gabas y Talemaisuva. Árbitra Jenny Lee (Comité Valenciano). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores de Liceo Florian Duquesnoy (min 39), José Anaya (min 40) y Juan Lloret (min 40). En la segunda parte enseño amarilla a Talemaisuva (min 44) y a los locales Snyman (min 69) y Martín Sorreluz (min 71).

Anotaciones 3-0 Golpe de castigo de Santi Mansilla (min 19) 10-0 Ensayo de castigo (min 40) 17-0 Ensayo de castigo (min 44) 22-0 Ensayo de Facu Sacovechi (min 49) 24-0 Transformación de Santi Mansilla (min 50) 29-0 Ensayo de Noah Cánepa (min 54) 31-0 Transformación de Santi Mansilla (min 55) 36-0 Ensayo de Noah Cánepa (min 63) 38-0 Transformación de Santi Mansilla (min 64) 43-0 Ensayo de Lander Gómez (min 74) 45-0 Transformación de Guillo Mateu (min 75)

Incidencias Quinta jornada de la Liga de la División de Honor de Rugby disputado en el Campo de Rugby Bienvenido Nieto, del Complejo de San Amaro ante unos 1.000 espectadores.

Recoletas Burgos Caja Rural salió con potencia; llegaba con facilidad al campo contrario y estuvo a punto de ensayar a los cinco minutos, pero el Liceo Francés defendía con orden y abortó varias ocasiones en la línea de 22 la opción de penetrar de los locales, que lo intentaron tanto por el centro como por las alas. El equipo de José Basso aprendió la lección de los últimos encuentros en los que había salido con indolencia entregando en muchas ocasiones el primer tiempo a sus rivales.

Los gualdinegros movían el oval con rapidez y a la mano. De los locales era el dominio territorial y el tiempo de partido. Y las acciones defensivas, de los del equipo de Hortaleza. Aun así, pasaron muy pocas cosas hasta el ecuador del primer tiempo pese a la neta superioridad local.

A los 19 minutos, Recoletas abrió el marcador gracias a un golpe de castigo. Santo mansilla puso los tres primeros puntos que, de momento, daban una mínima tranquilidad a los espectadores de San Amaro. Tras los tres primeros tantos locales, Liceo Francés se sacudió el dominio de los burgaleses, pero aun así, la contundencia de Recoletas en defensa impedía a los madrileños cualquier avance.

Aun a pesar de que el dominio de Recoletas era abrumador, no lograba conectar con jugadas de ataque claras, tanto es así que Liceo Francés logró obtener ventaja en varias melés. Hasta el minuto 27, el equipo del barrio de Hortaleza no pisó la línea de 22 de Burgos. Los de Liceo apretaban y a punto estuvo de ensayar cuando Fontecha cometió un error a la hora de posar el oval en la línea de marca. El primer susto de los visitantes. Desde ese momento, Recoletas no permitió a su rival avanzar ni un metro.

La árbitra Jenny Lee castigó con varios golpes de castigo a Liceo por infracción y estó provocó las exclusiones de Anaya, Duquesnoy y Juan Lloret. Acabo con un ensayo de castigo por reiteración de faltas.

Cuatro exclusiones en Liceo y dos en Burgos

En el inicio del segundo tiempo, Liceo Francés saltó al terreno de juego del bienvenido Nieto, con 12 jugadores por las tres exclusiones castigadas por la colegiada Jenny Lee, por reiteración de faltas en la última de las jugadas del primer tiempo.

Y en el segundo tiempo, otro ensayo de castigo (17-0) por placaje alto y una nueva exclusión, esta vez de Talemaisuva. Liceo estuvo, así dos minutos con solo once hombres tras las cuatro exclusiones. Santi Mansilla transformó el ensayo que antes había conseguido Facu Sacovechi en un rápido contragolpe, cuando el rival ya jugaba con 14 hombres.

Con la entrada de hombres de refresco en el Liceo y con el XV al completo, las fuerzas tendieron a igualarse, pero ya el marcador estaba a muy a favor de Recoletas a pesar de que aún quedaba mucho tiempo. Salió Noah Cánepa al terreno y se sacó de la manga una carrera extraordinaria para ensayar en el minuto 53; Santi Mansilla transformó y puso el 33-0 en el luminoso.

Mediada la segunda parte, debutó con Recoletas el nuevo fichaje, Nicolás Albizu. Nada más salir ya provocó un golpe de castigo, aunque no lo aprovechó el cuadro local. Sin embargo, Noah Cánepa volvió a ensayar tras un magistral movimiento en ataque de Guillo Mateu y Santi Mansilla transformó y puso el 38-0 en el minuto 64.

Recoletas jugó los minutos finales con dos hombres menos por la exclusión de Snyman, pero el trabajo ya estaba hecho. Aprovechó Liceo para atacar e intentar ensayar. Recoletas cayó en la trampa. Y sufrió una nueva exclusión, esta vez de Martín Sorreluz. Ahora era Burgos quien jugaba con 13 contra los 15 de los madrileños.

Pese a jugar con dos hombres menos, Recoletas no cesó en atacar y Lander Gómez consiguió un bonito ensayo a seis miutos del final. Guillo Mateu transformó tras el ensayo y puso un elocuente 45-0 para Burgos

