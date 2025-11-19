BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Alcaraz, con el muslo vendado, en la final de la ATP FInals ante Sinner. Afp

Alcaraz, objetivo Australia 2026

El murciano descansará unos días antes de comenzar a preparar la temporada 2026

Enric Gardiner

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

Descartado ya de la Copa Davis, Carlos Alcaraz descansará los próximos días hasta recuperarse del edema que sufre en el isquiotibial de la pierna derecha y comenzará después una pretemporada en la que el objetivo está marcado: llegar en las mejores condiciones posibles a Australia.

El torneo oceánico, que comenzará el 12 de enero, es el único Grand Slam que falta en las vitrinas de Alcaraz y este año tendrá la oportunidad de convertirse en el más joven en la historia en conquistar los cuatro Grandes, superando el registro de Rafael Nadal.

De momento, el murciano solo tiene una parada programada en su calendario, una exhibición en Miami el 8 de diciembre en la que se juntará a Emma Raducanu, Amanda Anisimova y Joao Fonseca. Seguramente no sea el último partido amistoso que dispute como preparación para el viaje a Melbourne, ya que no suele jugar torneos previos, sino que confía más en estas exhibiciones para ponerse a tono de cara al Grand Slam.

Además, horas después de confirmarse su ausencia en la Copa Davis, se anunció su participación el año que viene en la Laver Cup de Roger Federer, donde participará por tercer año consecutivo. Este evento será en Londres en septiembre.

El riesgo que corría Alcaraz de haber jugado en Bolonia era de agravar su lesión y poner en peligro la participación en Australia, por lo que la recomendación médica, tanto del suyo personal como del de la Federación Española, era que renunciara al torneo y se centrará en recuperarse. A sus 22 años, el de El Palmar tendrá muchas otras oportunidades en el futuro para agregar la ensaladera a su palmarés. Por el momento, el objetivo pasa a ser el Abierto de Australia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una simpática aparición en el río Vena sorprende a los vecinos en pleno centro de Burgos
  2. 2 Detenido un joven en una céntrica calle de Burgos por tenencia de cocaína
  3. 3 Protestas en tres institutos de Burgos por la falta de personal administrativo en Educación
  4. 4 Pillado in fraganti en el norte de Burgos mientras transportaba marihuana en su vehículo
  5. 5 Las condiciones para alquilar el bar de las piscinas de un pueblo de Burgos con 1.800 habitantes
  6. 6 Herida tras chocar contra un muro de la Facultad de Económicas en Burgos
  7. 7 Tres kilómetros, por siete millones: licitado el arreglo de un tramo muy deteriorado de la N-234 en Burgos
  8. 8 La calle más irreverente de Burgos que honra a los muertos
  9. 9 Siete millones de euros impulsarán un vivero de empresas en el Parque Tecnológico de Burgos
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 18 de noviembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Alcaraz, objetivo Australia 2026

Alcaraz, objetivo Australia 2026