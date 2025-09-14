BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La Primitiva vuelve a sonreir a Burgos con un premio de 553.000 euros
Pablo Carreño celebra su victoria ante Elmer Moller. Reuters
Tenis

Carreño completa la histórica remontada

El asturiano doblega a Moller y pone a España rumbo a la fase final de la Copa Davis en Bolonia

Enric Gardiner

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:38

Pablo Carreño completó lo que España nunca había hecho en la historia de la Copa Davis: levantar un 0-2 en contra. El asturiano, en el quinto y definitivo punto de la eliminatoria ante Dinamarca, triunfó contra Elmer Moller (6-2 y 6-3) y clasificó a España para la fase final del torneo en Bolonia, del 18 al 23 de noviembre.

Tras el impulso de las victorias en el dobles y, sobre todo, de Pedro Martínez salvando un punto de partido contra Holger Rune, Carreño remató el trabajo con una contundente victoria ante un Moller atascado por la presión y por los problemas en la parte baja de la espalda. El danés, héroe en febrero contra Serbia, entró al partido muy tarde, cuando Carreño ya le había arrebatado el primer set con dos roturas de servicio.

Mejoró claramente en el segundo parcial, pero Carreño aguantó el chaparrón, especialmente en un primer juego en el que salvó los únicos dos puntos de 'break' que enfrentó en todo el partido. De haber perdido alguna de esas dos pelotas, habría dado alas a Moller, que parecía necesitado de un estímulo que le hiciera desembarazarse de los nervios. Sin embargo, Carreño se encargó de que ese momento de cambio no existiera y sin titubear cerró un triunfo histórico para él, apenas el segundo en Copa Davis desde 2021, y para España que por primera vez saborea la remontada más difícil posible.

España se une en la fase final a Italia, clasificada como anfitriona de la competición, y a Argentina, Bélgica, Austria, Alemania, República Checa y Francia, que vencieron este fin de semana en sus respectivas eliminatorias.

