BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Carreño se seca el sudor en el partido ante Rune en Marbella. efe

Carreño no puede con Rune

El danés salva un gran inicio de Carreño, se impone en dos sets y obliga a España a remontar

Enric Gardiner

Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:00

Comienza con turbulencias la eliminatoria para España. No inesperadas, eso sí, porque las bajas de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich debilitaron mucho a los de David Ferrer y la Dinamarca de Holger Rune lo aprovechó en el primer partido. El propio Rune adelantó a los suyos al imponerse con una trabajada victoria ante Pablo Carreño 7-5 y 6-3.

El asturiano, sorprendente opción de Ferrer por delante de Pedro Martínez y Roberto Carballés debido a su mayor experiencia en esta competición, jugó un buen encuentro ante Rune, especialmente en los primeros compases, cuando llegó a conseguir el primer 'break' del partido.

El calor del público en el Club Puente Romano de Marbella elevó al español con un momentáneo 2-0 que Rune rápidamente igualó, no perdiendo ya el mando del encuentro. Poco a poco, el actual número once del mundo fue desgastando al veterano Carreño y, aunque este se sostuvo hasta el 5-5, cuando le llegó la cornada, se desestabilizó del todo.

No pudo aguantar su servicio con 5-6 en contra, entregándole el set a Rune, y se desinfló por completo. Rune, mucho más enérgico y fresco que un Carreño que a sus 34 años y muchos problemas en el codo está ya fuera de los 100 mejores del mundo, dejó sentenciado al español con un 0-3 de salida en el segundo parcial. Sin embargo, el danés tampoco es infalible y permitió que la ventaja se esfumase.

De nuevo, Carreño tenía gasolina para nivelar el partido hasta que Rune decidía acelerar y dejarle atrás. Un mal remate y un golpe largo dio la rotura definitiva al danés y el primer punto en la eliminatoria a los suyos.

Ahora la presión está en la raqueta de Jaume Munar, que tendrá que vencer a Elmer Moller, 113 del ránking, si no quiere que el cruce se marche con 0-2 a la jornada del domingo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo restaurante que abre sus puertas en Burgos
  2. 2 Alarma en Burgos por un incendio en una vivienda en la que había un hombre pidiendo ayuda
  3. 3 Una foto histórica y 2031 personas antes de destruir la Catedral de Burgos de cartón
  4. 4 Detenido en Burgos con dos kilos de cocaína por valor de 276.000 euros
  5. 5 El restaurante de Burgos que está nominado a mejor apertura en 2024 a nivel nacional
  6. 6 Los Bomberos rescatan a un joven ciclista herido en el monte junto al hospital de Burgos
  7. 7 La primera Feria de la Morcilla de Burgos que revive el espíritu de las antiguas fiestas de la ciudad
  8. 8 Ruidos, suciedad y aparcamiento irregular: la parcela sin dueño que desespera a un barrio de Burgos
  9. 9 Desarticulada en Burgos una red dedicada a la venta fraudulenta de vehículos robados en Italia
  10. 10 El enigma del número 60: el cuadrado mágico oculto en la Catedral de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Carreño no puede con Rune

Carreño no puede con Rune