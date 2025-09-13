Directo | Munar-Moeller se juegan el segundo punto de la eliminatoria
0 - 3[ SET 2 ]
Revés desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar
15 - 40
Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
15 - 30
Elmer Moeller no consigue superar la red con su volea
Pues el segundo set arranca igual que el primero, con Elmer Moller avanzándose 2-0. Esperemos que termine igual para los intereses de Jaume Munar.
0 - 2[ SET 2 ]
El revés de Jaume Munar se va fuera
40 - AD
Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red
40 - 40
El revés de Elmer Moeller se va fuera
30 - 40
Revés desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar
30 - 30
El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera
30 - 15
El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera
15 - 15
Jaume Munar falla su segundo servicio
15 - 0
Saque plano de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera
0 - 1[ SET 2 ]
Saque plano de Elmer Moeller, el resto de Jaume Munar se va fuera
40 - AD
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
40 - 40
Saque plano, en su segundo servicio de Elmer Moeller, el resto de Jaume Munar se va fuera
AD - 40
Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red
40 - 40
La volea de Elmer Moeller se va fuera
40 - AD
El revés de Jaume Munar se va fuera
40 - 40
Saque plano de Elmer Moeller, el resto de Jaume Munar se va fuera
40 - 30
Ace de Elmer Moeller con un saque plano que no puede devolver Jaume Munar
30 - 30
El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera
15 - 30
Saque plano de Elmer Moeller, el resto de Jaume Munar se va fuera
15 - 15
El golpe de Jaume Munar se va fuera
15 - 0
El revés de Elmer Moeller se va fuera
¡¡Se lleva el set Munar!! Tras cuatro juegos muy largos, en los que hizo falta media hora, el tenista español se ha ido imponiendo después con un parcial de 6-0. La cosa pinta bien, pero no hay que confiarse ante el irreverente y atrevido Elmer Moller.
6 - 2[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera
5 - 2[ SET 1 ]
La volea de Elmer Moeller se va fuera
AD - 40
El revés de Elmer Moeller se va fuera
40 - 40
El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera
30 - 40
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
15 - 40
La volea de Jaume Munar se va fuera
15 - 30
Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
Cuatro juegos seguidos de Munar ponen el set 4-2, con todo bastante encarrilado. Aunque el estilo de Elmer Moller, desenfadado a la par que efectivo, debe ser muy tenido en cuenta por el español.
4 - 2[ SET 1 ]
Saque plano, en su segundo servicio de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera
40 - 15
Saque plano, en su segundo servicio de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera
30 - 15
Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto
15 - 15
Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
15 - 0
Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red
3 - 2[ SET 1 ]
El revés de Elmer Moeller se va fuera
40 - 30
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
40 - 15
El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera
30 - 15
Elmer Moeller no consigue superar la red con su volea
Mal arranque de Munar enjuagado con los dos últimos juegos. Set larguísimo, casi media hora para un 2-2 en el marcador.
2 - 2[ SET 1 ]
Jaume Munar con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Elmer Moeller se apunta el tanto
AD - 40
El golpe de Elmer Moeller se va fuera
40 - 40
Revés desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar
AD - 40
Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto
40 - 15
El golpe de Jaume Munar se va fuera
1 - 2[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera
40 - 30
Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red
30 - 30
Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red
15 - 30
Elmer Moeller con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Jaume Munar se apunta el tanto
15 - 15
La contradejada de Jaume Munar se estrella en la red
15 - 0
Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto
0 - 2[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera
15 - 30
Saque plano de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera
0 - 30
Revés desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
0 - 1[ SET 1 ]
Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto
40 - AD
Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red
40 - 40
Jaume Munar estrella su golpe de derecha en la red
AD - 40
El revés de Elmer Moeller se va fuera
40 - 40
Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto
Ambos están ya sobre la arcilla peloteando y dirimiendo quien es el primero en servir en el segundo partido de la tarde.
¡Hola de nuevo! En breve arranca el segundo punto de la eliminatoria entre España y Dinamarca. Jugarán Jaume Munar y Elmer Moller.
