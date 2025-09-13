BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Jaume Munar

0 6 0

Elmer Moeller

0 2 3
Copa Davis

Directo | Munar-Moeller se juegan el segundo punto de la eliminatoria

Icono0 - 3

[ SET 2 ]

Revés desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar

Icono15 - 40

Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono15 - 30

Elmer Moeller no consigue superar la red con su volea

Icono

Pues el segundo set arranca igual que el primero, con Elmer Moller avanzándose 2-0. Esperemos que termine igual para los intereses de Jaume Munar.

Icono0 - 2

[ SET 2 ]

El revés de Jaume Munar se va fuera

Icono40 - AD

Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red

Icono40 - 40

El revés de Elmer Moeller se va fuera

Icono30 - 40

Revés desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar

Icono30 - 30

El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono30 - 15

El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera

Icono15 - 15

Jaume Munar falla su segundo servicio

Icono15 - 0

Saque plano de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera

Icono0 - 1

[ SET 2 ]

Saque plano de Elmer Moeller, el resto de Jaume Munar se va fuera

Icono40 - AD

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono40 - 40

Saque plano, en su segundo servicio de Elmer Moeller, el resto de Jaume Munar se va fuera

IconoAD - 40

Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red

Icono40 - 40

La volea de Elmer Moeller se va fuera

Icono40 - AD

El revés de Jaume Munar se va fuera

Icono40 - 40

Saque plano de Elmer Moeller, el resto de Jaume Munar se va fuera

Icono40 - 30

Ace de Elmer Moeller con un saque plano que no puede devolver Jaume Munar

Icono30 - 30

El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera

Icono15 - 30

Saque plano de Elmer Moeller, el resto de Jaume Munar se va fuera

Icono15 - 15

El golpe de Jaume Munar se va fuera

Icono15 - 0

El revés de Elmer Moeller se va fuera

Icono

¡¡Se lleva el set Munar!! Tras cuatro juegos muy largos, en los que hizo falta media hora, el tenista español se ha ido imponiendo después con un parcial de 6-0. La cosa pinta bien, pero no hay que confiarse ante el irreverente y atrevido Elmer Moller.

Icono6 - 2

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera

Icono5 - 2

[ SET 1 ]

La volea de Elmer Moeller se va fuera

IconoAD - 40

El revés de Elmer Moeller se va fuera

Icono40 - 40

El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera

Icono30 - 40

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono15 - 40

La volea de Jaume Munar se va fuera

Icono15 - 30

Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono

Cuatro juegos seguidos de Munar ponen el set 4-2, con todo bastante encarrilado. Aunque el estilo de Elmer Moller, desenfadado a la par que efectivo, debe ser muy tenido en cuenta por el español.

Icono4 - 2

[ SET 1 ]

Saque plano, en su segundo servicio de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera

Icono40 - 15

Saque plano, en su segundo servicio de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera

Icono30 - 15

Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto

Icono15 - 15

Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono15 - 0

Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red

Icono3 - 2

[ SET 1 ]

El revés de Elmer Moeller se va fuera

Icono40 - 30

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono40 - 15

El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera

Icono30 - 15

Elmer Moeller no consigue superar la red con su volea

Icono

Mal arranque de Munar enjuagado con los dos últimos juegos. Set larguísimo, casi media hora para un 2-2 en el marcador.

Icono2 - 2

[ SET 1 ]

Jaume Munar con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Elmer Moeller se apunta el tanto

IconoAD - 40

El golpe de Elmer Moeller se va fuera

Icono40 - 40

Revés desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar

IconoAD - 40

Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto

Icono40 - 15

El golpe de Jaume Munar se va fuera

Icono1 - 2

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Elmer Moeller se va fuera

Icono40 - 30

Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 30

Elmer Moeller estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 30

Elmer Moeller con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Jaume Munar se apunta el tanto

Icono15 - 15

La contradejada de Jaume Munar se estrella en la red

Icono15 - 0

Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto

Icono0 - 2

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono15 - 30

Saque plano de Jaume Munar, el resto de Elmer Moeller se va fuera

Icono0 - 30

Revés desde el centro de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono0 - 1

[ SET 1 ]

Gran volea desde media pista de Elmer Moeller que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono40 - AD

Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red

Icono40 - 40

Jaume Munar estrella su golpe de derecha en la red

IconoAD - 40

El revés de Elmer Moeller se va fuera

Icono40 - 40

Gran volea desde media pista de Jaume Munar que supera a Elmer Moeller y consigue el punto

Icono

Ambos están ya sobre la arcilla peloteando y dirimiendo quien es el primero en servir en el segundo partido de la tarde.

Icono

¡Hola de nuevo! En breve arranca el segundo punto de la eliminatoria entre España y Dinamarca. Jugarán Jaume Munar y Elmer Moller.

