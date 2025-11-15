En directo | Sinner-De Miñaur
¡¡Sinner se lleva el primer set!! Tras el break, el italiano fulminó a su rival en el juego final de esta manga. La primera piedra hacia la final está ya puesta. Reto mayúsculo para de Miñaur...
7 - 5[ SET 1 ]
Saque plano, en su segundo servicio de Jannik Sinner, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
40 - 15
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
¡¡Sinner rompe el servicio de de miñaur!! En el momento clave del set, el italiano da el golpe. Si se impone en su servicio se llevará la primera manga.
6 - 5[ SET 1 ]
Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red
AD - 40
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
40 - 40
Ace de Álex de Miñaur con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner
AD - 40
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
40 - 40
Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red
40 - 30
Revés desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur
15 - 30
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Jannik Sinner se va fuera
5 - 5[ SET 1 ]
Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
4 - 5[ SET 1 ]
El revés de Jannik Sinner se va fuera
40 - AD
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
40 - 40
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
AD - 40
El revés de Álex de Miñaur se va fuera
40 - AD
El revés de Jannik Sinner se va fuera
40 - 40
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
30 - 40
Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red
15 - 40
El revés de Álex de Miñaur se va fuera
0 - 40
Saque plano, en su segundo servicio de Álex de Miñaur, el resto de Jannik Sinner se va fuera
Sigue la igualdad en el marcador (4-4), perov a Sinner le cuesta menos que a su rival imponerse en su saque..
4 - 4[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
40 - 0
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
3 - 4[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
40 - AD
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Jannik Sinner se va fuera
40 - 40
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Jannik Sinner se va fuera
AD - 40
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
3 - 3[ SET 1 ]
Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur
40 - 15
Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
30 - 15
Revés desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Jannik Sinner
30 - 0
Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur
De Miñaur domina por 3-2 en el ecuador del primer set. Ninguno de los dos cede su saque, y el australiano vendrá cara su piel en su primer intento de llegar a la final en este torneo.
2 - 3[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
15 - 40
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
2 - 2[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
40 - 15
Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red
40 - 0
Revés desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur
1 - 2[ SET 1 ]
Saque plano, en su segundo servicio de Álex de Miñaur, el resto de Jannik Sinner se va fuera
40 - AD
Ace con el segundo servicio de Álex de Miñaur, un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner
40 - 40
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
15 - 30
Ace con el segundo servicio de Álex de Miñaur, un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner
15 - 15
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Inicio muy igualado, con de Miñaur dando más guerra de la que se esperaba...
1 - 1[ SET 1 ]
El revés de Álex de Miñaur se va fuera
AD - 40
Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
40 - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
30 - 40
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
0 - 30
Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red
0 - 15
Revés desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Jannik Sinner
0 - 1[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Jannik Sinner y consigue el punto
40 - AD
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
40 - 40
Álex de Miñaur falla su segundo servicio
40 - AD
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
40 - 40
El revés de Jannik Sinner se va fuera
40 - 30
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
40 - 15
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
El partido arranca en breves instantes. El duelo individual entre ambos está claramente dominado por el italiano:12-0.
¡¡Buenas tardes!! Sean bienvenidos a la primera semifinal del Nitto ATP Finals. Se la juegan Jannik Sinner y Álex de Miñaur por un puesto en la gran final de mañana.
