Jannik Sinner

0 7

Álex de Minaur

0 5
ATP Finals

En directo | Sinner-De Miñaur

Icono

¡¡Sinner se lleva el primer set!! Tras el break, el italiano fulminó a su rival en el juego final de esta manga. La primera piedra hacia la final está ya puesta. Reto mayúsculo para de Miñaur...

Icono7 - 5

[ SET 1 ]

Saque plano, en su segundo servicio de Jannik Sinner, el resto de Álex de Miñaur se va fuera

Icono40 - 15

El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera

Icono

¡¡Sinner rompe el servicio de de miñaur!! En el momento clave del set, el italiano da el golpe. Si se impone en su servicio se llevará la primera manga.

Icono6 - 5

[ SET 1 ]

Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red

IconoAD - 40

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto

Icono40 - 40

Ace de Álex de Miñaur con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner

IconoAD - 40

El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera

Icono40 - 40

Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red

Icono40 - 30

Revés desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur

Icono15 - 30

Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Jannik Sinner se va fuera

Icono5 - 5

[ SET 1 ]

Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Álex de Miñaur se va fuera

Icono4 - 5

[ SET 1 ]

El revés de Jannik Sinner se va fuera

Icono40 - AD

El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera

Icono40 - 40

Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red

IconoAD - 40

El revés de Álex de Miñaur se va fuera

Icono40 - AD

El revés de Jannik Sinner se va fuera

Icono40 - 40

El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera

Icono30 - 40

Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 40

El revés de Álex de Miñaur se va fuera

Icono0 - 40

Saque plano, en su segundo servicio de Álex de Miñaur, el resto de Jannik Sinner se va fuera

Icono

Sigue la igualdad en el marcador (4-4), perov a Sinner le cuesta menos que a su rival imponerse en su saque..

Icono4 - 4

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto

Icono40 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto

Icono3 - 4

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Jannik Sinner y consigue el punto

Icono40 - AD

Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Jannik Sinner se va fuera

Icono40 - 40

Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Jannik Sinner se va fuera

IconoAD - 40

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto

Icono3 - 3

[ SET 1 ]

Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur

Icono40 - 15

Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Álex de Miñaur se va fuera

Icono30 - 15

Revés desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Jannik Sinner

Icono30 - 0

Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur

Icono

De Miñaur domina por 3-2 en el ecuador del primer set. Ninguno de los dos cede su saque, y el australiano vendrá cara su piel en su primer intento de llegar a la final en este torneo.

Icono2 - 3

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera

Icono15 - 40

Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red

Icono2 - 2

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera

Icono40 - 15

Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red

Icono40 - 0

Revés desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur

Icono1 - 2

[ SET 1 ]

Saque plano, en su segundo servicio de Álex de Miñaur, el resto de Jannik Sinner se va fuera

Icono40 - AD

Ace con el segundo servicio de Álex de Miñaur, un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner

Icono40 - 40

Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 30

Ace con el segundo servicio de Álex de Miñaur, un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner

Icono15 - 15

Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red

Icono0 - 15

El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera

Icono

Inicio muy igualado, con de Miñaur dando más guerra de la que se esperaba...

Icono1 - 1

[ SET 1 ]

El revés de Álex de Miñaur se va fuera

IconoAD - 40

Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Álex de Miñaur se va fuera

Icono40 - 40

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto

Icono30 - 40

Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red

Icono0 - 30

Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red

Icono0 - 15

Revés desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Jannik Sinner

Icono0 - 1

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Jannik Sinner y consigue el punto

Icono40 - AD

El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera

Icono40 - 40

Álex de Miñaur falla su segundo servicio

Icono40 - AD

El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera

Icono40 - 40

El revés de Jannik Sinner se va fuera

Icono40 - 30

Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red

Icono40 - 15

Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red

Icono0 - 15

El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera

Icono

El partido arranca en breves instantes. El duelo individual entre ambos está claramente dominado por el italiano:12-0.

Icono

¡¡Buenas tardes!! Sean bienvenidos a la primera semifinal del Nitto ATP Finals. Se la juegan Jannik Sinner y Álex de Miñaur por un puesto en la gran final de mañana.

