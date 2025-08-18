Directo | Jannik Sinner - Carlos Alcaraz
15 - 40
Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 40
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
0 - 30
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15
Jannik Sinner falla su segundo servicio, doble falta
Carlos confirma el break anterior y se pone 2-0 arriba.
0 - 2[ SET 1 ]
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
40 - AD
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
40 - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
30 - 40
El revés de Jannik Sinner se va fuera
30 - 30
Gran resto de derecha de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
15 - 30
El revés de Jannik Sinner se va fuera
15 - 15
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 15
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jannik Sinner se va fuera
¡¡Break para Alcaraz!! ¡El español arranca el encuentro con un break tras tres errores forzados de Sinner!
0 - 1[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
0 - 40
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
0 - 30
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
0 - 15
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
¡Ya saltan los protagonistas a la pista central! En breves comenzarán con el calentamiento.
Se viene una batalla entre el 1 y el 2 del mundo en busca de un nuevo título, que podría ser el primer Masters 1000 del año para Sinner o el tercero de 2025 para Alcaraz.
Sinner, por otra parte, no ha cedido ni un set en lo que va del torneo, eliminando en semifinales a Terence Atmane, la gran revelación de esta edición. Jannik ha demostrado su gran nivel en superficie dura, pero hoy enfrenta al rival más fuerte que se puede encontrar en la actualidad. Son solo tres las derrotas que lleva el italiano en 2025 y dos de ellas fueron a manos de Carlos.
Carlos, que viene de perderse el Masters 1000 de Canadá, volvió en Cincinnati con buena pisada, dejando en el camino a Andrey Rublev y Alexander Zverev en las últimas dos rondas. A pesar de haber cedido dos sets en el camino, Carlos no ha gozado de un camino fácil para llegar a esta final.
Alcaraz y Sinner disputan hoy su 14º enfrentamiento, con ocho victorias para el murciano y cinco para el italiano. Sinner, eso sí, ganó el más reciente en la final de Wimbledon, cortando una racha de cinco victorias en fila para Carlos. Solo una vez el italiano ha enlazado triunfos ante el español y fue en 2023 (Miami y Beijing).
Si no nos bastaba con las finales de Roland Garros y Wimbledon, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a verse las caras en la final del un torneo tras poco más de un mes. Y es que los últimos cuatro enfrentamientos entre estos dos han sido en finales, si incluimos las de Roma este año y la de Beijing el año pasado, ambas con victorias de Alcaraz.
¡Buenas noches y bienvenidos a la gran final masculina del Masters 1000 de Cincinnati! Tendremos otra batalla de colosos: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a enfrentarse por un título.
