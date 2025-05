Sabalenka y Gauff, finalistas en Madrid

Enric Gardiner Viernes, 2 de mayo 2025, 00:14 Comenta Compartir

No habrá final deseada en Madrid. Aryna Sabalenka sí cumplió su parte y venció a Elina Svitolina (6-3 y 7-5) para optar a un tercer título en la capital, pero Iga Swiatek se hundió y perdió contra Coco Gauff (6-1 y 6-1) para dar la oportunidad a la estadounidense de conquistar su primer WTA 1.000 en tierra batida.

La polaca, defensora del título, mostró un nivel muy decepcionante, porque, aunque durante toda la semana su tenis había estado alejado del de una gran campeona como ella, siempre había encontrado soluciones. Contra Eala se recuperó de un set y 'break' adverso y frente a Madison Keys levantó un 6-0, pero ante Gauff no paró de naufragar. Al 6-1 encajado en el primer parcial, el primero en tierra batida en su contra desde Roland Garros 2019 contra Simona Halep, se le sumó otro segundo parcial paupérrimo en el que acabó llorando y tapada con una toalla porque no entendía lo que le ocurría en la pista.

Gauff estuvo sólida, pero sobre todo se aprovechó de la escopeta de feria que fueron los golpes de Swiatek, que cometió una veintena de errores no forzados y no fue capaz de generar ni una pelota de 'break' por primera vez en su carrera en un partido de tierra batida a nivel WTA. El torneo se quedó sin su campeona. «Sinceramente, no jugué bien ni en los partidos que gané», reconoció Swiatek, que ya solo tiene Roma para afinar su tenis antes del comienzo de Roland Garros el próximo 25 de mayo.

En la otra semifinal, Sabalenka se impuso en el tenso duelo ante la ucraniana Svitolina no sin problemas. Por mucho que la bielorrusa cumpliera en dos parciales, Svitolina, con su sólido juego de fondo y sus contraataques, tuvo oportunidades para disputar más allá del 6-3 el primer parcial y en el segundo set remontó del 5-3 al 5-5. Sin embargo, será Sabalenka, campeona en 2022 y 2023, la que tenga la opción de igualar a Petra Kvitova como la máxima ganadora del torneo de Madrid.

Semifinales masculinas

En el cuadro masculino quedaron definidas las semifinales después de la jornada de este jueves. Casper Ruud, probablemente el mejor jugador en tierra batida de los que resisten en el sorteo, dejó en el camino a Daniil Medvedev (6-3 y 7-5) y vuelve a las semifinales de Madrid cuatro años después. El noruego, que podría retornar al top-10 del mundo si gana el torneo, aún no ha perdido un set en las dos semanas de competición de Madrid y parece el favorito al título junto a Lorenzo Musetti, que tras vencer a Stefanos Tsitsipas y Alex de Miñaur, pudo con el 'lucky loser' Gabriel Diallo por 6-4 y 6-3.

El noruego se medirá en semifinales a Francisco Cerúndolo, que se llevó un partidazo ante el campeón de Miami, Jakub Mensik (3-6, 7-6 (5) y 6-2), mientras que Musetti buscará la segunda final consecutiva de un Masters 1.000, tras Montecarlo, frente a Jack Draper, al que su derecha está funcionando perfectamente en Madrid y, como Ruud, no ha cedido un set en todo el torneo. El británico se ganó el billete a semifinales al pasar por encima de Matteo Arnaldi. Las dos semifinales se disputarán este viernes, mientras que la final masculina está programada para el domingo.

