Djokovic se retira de su torneo lesionado, entre abucheos y como víctima de una «persecución»

Ignacio Tylko Madrid Viernes, 24 de enero 2025, 17:55 Comenta Compartir

-El serbio abandona en Melbourne tras ceder la primera manga ante Zverev y despeja el camino para el emperador Sinner, que pasó por encima de Shelton aunque el italiano acabó con calambres la segunda semifinal.

Madrid, 24 ene. (COLPISA, Ignacio Tylko)

Leyenda del Abierto de Australia con nada menos que diez coronas, Novak Djokovic no tuvo ni mucho menos el final soñado en la presente edición. El serbio, séptimo favorito, se retiró lesionado y entre abucheos en Melbourne tras ceder en el desempate la primera manga ante el alemán Alexander Zverev, segundo preclasificado y rival en la gran final del domingo ante Jannik Sinner. El italiano no falló y mostró su indiscutible condición de vigente número uno y gran favorito en la segunda semifinal ante el estadounidense Ben Shelton (20).

Zverev acababa de ganar el primer set después de una hora y veinte minutos de batalla en la que Nole solo cedió en el 'tie break' (7-5). En ese momento, el balcánico se acercó a la red y comunicó a su adversario que no podía seguir. Su retirada prematura generó no pocos silbidos entre una afición australiana que le venera por sus éxitos, pero al mismo tiempo sabe de la tendencia de Djokovic a lesionarse cuando el resultado no le acompaña.

Acabada la riña sin más pelea en la pista, el serbio compareció en rueda de prensa y afirmó que había sufrido un «desgarro muscular» en el duro choque de cuartos que el miércoles le enfrentó al murciano Carlos Alcaraz.

«La medicación, el tratamiento y el vendaje me ayudaron, pero al final del primer set empecé a sentir un dolor cada vez mayor, difícil de gestionar. Busqué mi oportunidad. Si hubiera ganado el primer set habría intentado jugar algunos juegos más, quizás un set, no sé», confesó el jugador más laureado de todos los tiempos, con 24 grandes en el currículum. Herido por el trato que a veces recibe, Djokovic denunció una larga «persecución» para «socavar constantemente» sus logros.

A sus 37 años, el gigante de Belgrado dejó incluso abierta la posibilidad de que esta semifinal cerrada de manera abrupta haya sido su último partido en la Rod Laver Arena. «Hay una probabilidad de que haya sido así. ¿Quién sabe? Tendré que ver cómo va el año. Yo quiero seguir. Si estoy motivado y sano, no veo el motivo para no volver», subrayó un astro al que han respetado las lesiones mucho más que a Rafa Nadal, pero que ya va acusando el lógico desgaste físico y mental.

Defensa de Nole

Zverev aprovechó el típico discurso en pista del ganador para defender a Djokovic, que la había abandonado respondiendo con el pulgar levantado a los pitos del respetable en la mítica pista central. «Por favor, no abucheen a ningún jugador, y mucho menos a Novak. Ha hecho todo lo imaginable por este deporte, ha intentado competir a pesar de sus problemas, sé que han pagado una entrada, pero lleva 20 años dando todo por este deporte y ganó este torneo con el abdominal roto. Muestren un poco de cariño», dijo el jugador de 27 años. «He tenido que hacer el mejor set del torneo para ganarle estando él lesionado. Es demasiado bueno», añadió el tenista nacido en Hamburgo, aunque de ascendencia rusa, con gran deportividad y enorme respeto hacia la leyenda.

Menos lío pero poca emoción en el duelo del segundo turno, donde Sinner dejó patente por qué es el vigente campeón y el mejor del circuito. Batió a Shelton en tres mangas por 7-6 (7-2), 6-2 y 6-2 en lo que representa su vigésima victoria consecutiva, la mejor racha de su carrera. Pareció un duelo sencillo, pero eso no impidió que el italiano sufriese calambres, lo que le inquieta pensando en la batalla final.

Shelton, demasiado fallón y siempre a merced de los golpes de Sinner, ni siquiera pudo aprovechar la circunstancia de que el transalpino recibiese tratamiento de fisioterapia en la parte final del pleito. Tan mermado parecía Sinner que hasta se le notó una leve cojera cuando abrochó la victoria.

El gran jugador de San Candido, por nivel, juventud y progresión llamado a disputarse el trono en la próxima década con Carlitos Alcaraz, encarriló el pase a la final al imponerse en el desempate de la manga inicial a pesar de ceder dos veces su saque, recuperado inmediatamente después. Shelton no soportó la presión en ese 'tie break' y encadenó errores hasta que Sinner se puso 5-0 para acabar ganando por un cómodo 7-2.

Si ese primer set fue bastante equilibrado y se prolongó durante 70 minutos, a partir de ahí Sinner se impuso sin más complicaciones a un rival irregular, inconsistente, aparentemente superado por la situación. Y es que Shelton, a sus 22 años, se enfrentaba a su segunda semifinal de un torneo de Grand Slam tras haber perdido también la del US Open en 2023.

Con la mirada ya en la final, Sinner y Zverev se verán las caras por séptima vez, hasta ahora con un balance favorable al alemán por cuatro victorias a dos.«Será un partido increíble, todo puede pasar. Es un jugador magnífico que quiere ganar su primer Grand Slam, habrá mucha tensión», avanzó Sinner sobre el duelo decisivo. Un día antes, en la final femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka, primera favorita, debe deshacerse de la sorprendente Madison Keys (14ª) y rubricar su segundo título seguido en Melbourne.