Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 7 de septiembre
Carlos Alcaraz celebra un punto en la final del US Open. Sarah Yenesel (Efe)
US Open | Final

Alcaraz: «Estas tres semanas han sido un privilegio»

El murciano bromea con Sinner en su discurso de campeón y se ve afortunado por todo lo logrado en estos años

Enric Gardiner

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:08

Carlos Alcaraz, campeón del US Open, aseguró que las tres semanas que ha pasado en Nueva York y que le han coronado con su sexto Grand Slam han sido un «privilegio».

«Quiero agradecerle esto a mi equipo, a mi familia... Soy muy afortunado de teneros a todos. Trabajáis muy duro para hacerme mejor, no solo profesionalmente, también personalmente. Cada logro que consigo es gracias a vosotros. Este título también es vuestro. Soy un afortunado por tener a mi hermano, a mi padre, a mi tío, a mi madre, a mi hermano pequeño... Muchas gracias a todos», dijo Alcaraz tras recibir el trofeo de manos de Ivan Lendl. «Este torneo es superespecial para mí. Las tres semanas que he pasado aquí son un privilegio. Me siento como en casa con el apoyo que recibo aquí».

Alcaraz, que se ha enfrentado ya quince veces a Sinner en su carrera, tres de ellas este año en Roland Garros, Wimbledon y US Open, bromeó con el italiano y con la cantidad de veces que se han visto en el circuito. «Querría empezar con Jannik, por todo lo que has hecho durante la temporada, por tu nivel en cada torneo. La verdad es que te he visto más que a mi familia. Es genial compartir la pista contigo y todo lo que estamos viviendo», dijo el español.

Sinner, resignado

Por su parte, Sinner, que cede la corona en Nueva York, aseguró que ha sido una «temporada increíble» y que no habría podido hacer más en el partido de este domingo. «Quiero felicitar a Carlos y a todo su equipo. Hay mucho trabajo detrás de esta victoria y la verdad es que lo has hecho mejor que yo. Enhorabuena, este es un gran momento para ti».

«Ha sido una temporada increíble, con grandes partidos en grandes escenarios. Estoy muy contento de poder compartir este momento con mi equipo, con mi familia y con toda la gente que amo. Lo he intentado todo hoy, pero no he podido hacer más», cerró el italiano.

