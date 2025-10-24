Anuncian nuevas convocatorias de los PERTE de Descarbonización y Vehículo Eléctrico El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha anunciado el lanzamiento de nuevas convocatorias durante su visita a Burgos

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, realiza una visita a la sede de Grupo Cropu en Burgos, empresa fabricante de componentes automovilísticos y beneficiaria del PERTE VEC III.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado el lanzamiento de nuevas convocatorias de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Descarbonización Industrial y del Vehículo Eléctrico y Conectado durante su visita a la sede de Grupo Cropu en Burgos, empresa fabricante de componentes automovilísticos y beneficiaria del PERTE VEC III.

Hereu señaló que el Ministerio de Industria está convocando estas nuevas líneas para impulsar la transformación digital y la transición energética, dos vectores clave para la competitividad de la industria española. «A través de la agencia Sepides vamos a hacer nuevas convocatorias, tanto en descarbonización como en vehículo eléctrico, y esperamos que se agoten los fondos, que es nuestro mejor indicador de éxito», afirmó el ministro.

Sobre la cuantía de las próximas convocatorias, Hereu indicó que «aún tenemos por aplicar varios cientos de millones de euros», recordando que el apoyo del Gobierno permite multiplicar por cuatro o cinco la inversión de las empresas beneficiarias. «Estamos aplicando fondos Next Generation para un proceso histórico de transformación industrial. España es el segundo mayor productor de coches en Europa y queremos seguir siendo líder en vehículos eléctricos durante las próximas décadas», añadió.

50 años de innovación y liderazgo

Durante su visita, Hereu recorrió las instalaciones de Grupo Cropu, que este año celebra 50 años de actividad. El ministro destacó el papel de la empresa como ejemplo de innovación y competitividad internacional en el sector de la automoción.

«Grupo Cropu demuestra la importancia de los proveedores de componentes (Tier 2) en la industria del automóvil. Es un orgullo para Burgos y Castilla y León tener empresas de esta calidad y proyección global», señaló.

El ministro también resaltó que la compañía está liderada por dos mujeres, hijas del fundador José María Basconcillos, subrayando la relevancia del liderazgo femenino en la industria. «Apoyar proyectos como este significa generar empleo de calidad, innovación y exportación», afirmó Hereu.

Hereu vinculó la visita con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), destacando que la industria española sigue creando empleo de forma significativa. «Más de 64.000 puestos de trabajo del último trimestre provienen del sector industrial, lo que demuestra la importancia de inversiones como las de Grupo Cropu», explicó.