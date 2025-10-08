Una agencia de Burgos, finalista en los premios internacionales de Google que reconocen la innovación en marketing digital CrackPPC, una de las dos agencias españolas finalistas y la única con sede en Burgos, competirá en los Google Ads Impact Awards 2025, los galardones con los que Google distingue la creatividad y el uso de la inteligencia artificial en publicidad digital

La agencia de marketing digital CrackPPC, con sede en Burgos, ha sido seleccionada como finalista en los Google Ads Impact Awards 2025, los prestigiosos premios internacionales que reconocen a las agencias más innovadoras y eficaces del mundo en marketing digital.

CrackPPC es la única agencia de Burgos, y una de las dos únicas españolas, en alcanzar la fase final de esta edición, que ha reunido más de 1.800 candidaturas procedentes de Europa, Oriente Medio y África.

«En un entorno altamente competitivo, necesitábamos convertir la creatividad en rendimiento, apoyándonos en datos, inteligencia artificial y conocimiento de la audiencia», explicó Blanca López, socia de CrackPPC. «Este reconocimiento es también un homenaje al esfuerzo y la excelencia de todo nuestro equipo», añadió.

Creatividad e IA

La candidatura de CrackPPC se basó en una estrategia publicitaria que combinó creatividad, análisis de datos e inteligencia artificial aplicada a las plataformas de Google.

Gracias a este enfoque, la agencia consiguió aumentar la captación de nuevos clientes y mejorar el valor medio de los pedidos, demostrando que la tecnología y la creatividad pueden impulsar el crecimiento de las marcas.

Los Google Ads Impact Awards

Los Google Ads Impact Awards distinguen a las mejores agencias de marketing digital del mundo por su capacidad para innovar en el uso de las herramientas publicitarias de Google.

Además de premiar los resultados obtenidos, el certamen celebra la creatividad, la estrategia y el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación digital.

La lista completa de finalistas puede consultarse en: https://accelerate.google/intl/en/awards/agencies

CrackPPC, talento digital desde Burgos

Fundada en Burgos, CrackPPC es una agencia especializada en publicidad digital de pago (Google Ads, Meta, TikTok, entre otras plataformas).

Cuenta con 14 profesionales y gestiona más de 3 millones de euros al mes en inversión publicitaria para marcas líderes en sectores como moda, cosmética, alimentación saludable y tecnología, tanto en España como a nivel internacional.