Urgente El incedio de un camión accidentado hace saltar las alarmas en un pueblo de Burgos
Fachada de la empresa burgalesa Antolín. Foto cedida por Antolín

Antolin inaugura dos nuevas plantas en Tailandia e Indonesia

La compañía impulsa su estrategia de diversificación geográfica, optimización del footprint industrial y apoyo a la movilidad eléctrica en el Sudeste Asiático

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:28

Antolin, multinacional líder en el diseño y fabricación de componentes de interior para el automóvil, va a inaugurar dos nuevas plantas industriales en Tailandia e Indonesia, consolidando su expansión en el Sudeste Asiático, una de las regiones con mayor dinamismo del sector.

La nueva planta en Tailandia se ubicará en un enclave estratégico para dar servicio a OEMs globales con implantación local, reforzando proyectos clave de electrificación en mercados como Vietnam, Malasia e Indonesia. Esta instalación operará como centro de excelencia en soluciones modulares e inteligentes para interiores, incluyendo techos modulares, módulos de puertas y cockpits.

En Indonesia, Antolin ha comenzado operaciones a través de una joint venture con su socio local AAA (formado por APM y ARMADA AUTOPARTS). Inicialmente producirá techos, y analizará en el corto plazo una potencial diversificación hacia módulos de puertas, sistemas de iluminación y soluciones electrónicas. Esta planta dará servicio a OEMs líderes en el mercado local, impulsando la transición hacia una movilidad eléctrica más eficiente y accesible.

Tecnología y sostenibilidad

Ambas plantas están equipadas con la última tecnología y procesos sostenibles, integrando materiales reciclados, adhesivos bio y tratamientos eco-responsables. Además, Antolin apostará por el desarrollo del talento local, la transferencia de conocimiento y la colaboración con proveedores nacionales, generando empleo cualificado y valor sostenible para las economías locales.

Gracias a estas nuevas aperturas, Antolin fortalecerá su presencia global y dará un paso firme en su hoja de ruta de internacionalización, industrialización eficiente y sostenibilidad como pilares estratégicos de su propuesta de valor.

Con estas inauguraciones, Antolin contará ya con 32 fábricas y 8 oficinas técnico-comerciales (OTC) en Asia y más de 3.800 empleados.

