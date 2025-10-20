BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio de Amazon EP

Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones

El problema reportado este lunes desde Estados Unidos deja sin acceso a millones de usuarios a servicios como Alexa

C.P.S.

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:36

Comenta

Amazon sufrió este lunes una caída mundial en sus servidores tras reportarse un fallo en la Amazon Web Services (AWS), la mayor plataforma de infraestructuras en la nube del mundo que alberga el 32% de internet según Statista. Este problema, que comenzó en Estados Unidos, afectó a muchas de las regiones del mundo y dejó sin conexión a un montón de aplicaciones que requerían del buen funcionamiento del servidor. En España las consecuencias no fueron tan severas como en Estados Unidos, donde no pueden acceder a un gran número de servicios.

Los más afectados son los consumidores de videojuegos, que ven como no pueden acceder a los operados por Supercell, Clash Royale o Clash of Clans, con millones de jugadores en todo el mundo. Tampoco funcionan Roblox o Fortnite, profundizando en este sector. También hay múltiples herramientas utilizadas para trabajar de forma cotidiana que no funcionan como Canva o Perplexity. Al intentar acceder a alguna de estas salta un mensaje que dice lo siguiente: «Hay un problema por nuestra parte. Para poder ayudarte más rápido, ponte en contacto con el equipo de ayuda.

Tampoco están operativos los principales servicios de Amazon, como lo son la propia web para pedir productos, su plataforma OTT -Prime Video- o Alexa. El panel oficial de estado del servicio de AWS sí ofrece información actualizada sobre lo que está sucediendo. Al parecer se indicó que hay un problema en la región US-EAST-1, alojada en Virginia, pero que se está trabajando en una solución.

«Estamos observando el impacto en varias API de AWS en la región US-EAST-1. Este problema también está afectando a algunas de nuestras herramientas de monitoreo y respuesta a incidentes, lo que retrasa nuestra capacidad para proporcionar actualizaciones. Hemos identificado la causa raíz y estamos trabajando activamente para recuperarla», explican desde la nube.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cuevas de Burgos que parecen sacadas de Capadocia y esconden siglos de historia
  2. 2 Burgos con Palestina inaugura su mural con un Castrillo Mota de Judíos vacío
  3. 3 Burgos, una ciudad volcada con su patrimonio y la Capitalidad Cultural en la marcha Lux Mundi
  4. 4 Una familia abandona Miranda escoltada por la policía tras días de enfrentamientos vecinales
  5. 5 Herido un joven tras una salida de vía en Burgos
  6. 6 «Tiene daños estructurales graves. Es un riesgo para la seguridad»: vecinos de Burgos exigen protección para el arco del Amparo
  7. 7 Los pueblos de Burgos se someterán a un inventario completo de infraestructuras y servicios
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 19 de octubre
  9. 9 Un auditor revisará los fondos europeos que buscan mejorar servicios y empleo para mayores en Burgos
  10. 10 Dos incendios inquietan a la provincia de Burgos en la noche del domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones

Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones