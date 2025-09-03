Una empresa de Burgos recibe 630.472 euros para impulsar la economía circular El MITECO ha ampliado en más de 13,5 millones el presupuesto para la concesión de estas ayudas en el marco del PERTE de Economía Circular

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha ampliado el presupuesto de la convocatoria para la concesión de ayudas al impulso de la Economía Circular para el año 2024. De los 27 millones de euros dotados inicialmente, las ayudas pasan a sumar 40,5 millones de euros, tras haberse recibido una gran cantidad de propuestas de alta calidad. Esta ampliación ha permitido que más proyectos empresariales puedan acceder a financiación y avanzar hacia una economía circular real y competitiva. Entre estas empresas se encuentra la burgalesa ECOSAN que ha recibido 630.472 euros

De esta manera, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la Fundación Biodiversidad, tras la ampliación presupuestaria, acaba de publicar la segunda propuesta de resolución provisional parcial de la convocatoria para la concesión de ayudas al impulso de la Economía Circular para el año 2024, dando cabida a proyectos empresariales que no habían podido acceder antes a las ayudas al haberse agotado el crédito disponible.

Se han seleccionado 24 iniciativas que pueden recibir un total de 13,64 millones de euros. Entre los proyectos seleccionados, 1 ha concurrido en agrupación. De manera individual resultaron seleccionadas 23 empresas.

En total, estos proyectos movilizarán una inversión de más de 43 millones de euros, con subvenciones que oscilan entre 100.000 y 2,1 millones por proyecto y entidad. Tras esta resolución se abre un proceso de alegaciones para que las empresas puedan hacer observaciones a la propuesta y seguir el procedimiento hasta la concesión definitiva de las ayudas.

En cuanto a la categoría de actuación de los proyectos propuestos, cabe destacar que 11 han sido en la categoría de reducción del Consumo de materias primas vírgenes; y 13 en la mejora de la gestión de residuos procedentes de terceros.

Los proyectos propuestos están repartidos en nueve comunidades autónomas: Andalucía (3) Aragón (1), Cataluña (9), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (1), Comunidad de Madrid (1), Comunidad Valenciana (4), Galicia (1), Extremadura (1) y Región de Murcia (1) siendo la Comunidad Valenciana la región donde se ubica el proyecto con mayor financiación se propone, con 2,1 millones de euros.

PERTE Economía Circular

Esta convocatoria se enmarca en la línea 2 del PERTE EC dirigida a proyectos de impulso a la economía circular para el conjunto de la economía. El objetivo es apoyar proyectos y actuaciones que contribuyan de forma sustancial a la sostenibilidad y circularidad de los procesos industriales y empresariales, con el fin de disminuir los impactos ambientales de nuestras formas de producción y consumo, mejorar la competitividad, la autonomía estratégica y la innovación del tejido industrial en el marco de una economía circular.

La transición ecológica constituye uno de los cuatro pilares fundamentales identificados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España, junto con la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad. Dicho Plan contiene 30 componentes, entre los que se encuentra el Componente 12 «Política Industrial de España 2030» que incluye una serie de reformas e inversiones en el ámbito de la economía circular y los residuos, destacando la inversión C12.I3 'Plan de apoyo a la implementación de la Estrategia Española de Economía Circular y a la normativa de residuos'. Esta última se configura como uno de los instrumentos fundamentales para el despliegue de la economía circular y para avanzar en la consecución de los objetivos climáticos y ambientales de la Unión Europea.