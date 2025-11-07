FAE firma un acuerdo para captar profesionales cualificados de Perú para empresas burgalesas El convenio permitirá agilizar la llegada de trabajadores formados y con experiencia demostrada

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) ha firmado este viernes, 7 de noviembre, un acuerdo de colaboración con la consultora Talento Grupo Internacional con el objetivo de facilitar la incorporación de profesionales cualificados procedentes de Perú para empresas burgalesas de los sectores industrial, construcción, transporte y talleres de reparación.

El acuerdo, suscrito por el presidente de FAE, Ignacio San Millán, y el CEO de Talento Grupo Internacional, Diego Carbajosa, ha establecido un marco de trabajo exclusivo para la provincia de Burgos, por el que la firma ha asumido el acompañamiento integral del proceso de identificación, selección y llegada de candidatos, desde la captación en Perú hasta su incorporación efectiva en las empresas asociadas a FAE en Burgos.

Proceso integral de selección y movilidad

Talento Grupo Internacional ha detallado que el proceso incluirá la validación técnica y profesional de los candidatos, formación previa para su adaptación sociocultural y la gestión completa de los trámites migratorios y administrativos, tanto en Perú como en España.

Los perfiles priorizados han incluido mecánicos, electricistas y soldadores industriales, conductores de camión y autobús, caldereros, tuberos, pintores industriales, encofradores, ferrallistas y albañiles, entre otros oficios especializados.

La colaboración ha incorporado un programa de apoyo legal, psicológico y logístico para garantizar que los profesionales seleccionados cumplan con los requisitos técnicos y normativos y estén preparados para integrarse en el entorno laboral español.

Duración y condiciones económicas

El acuerdo ha fijado una duración inicial de entre seis y doce meses, hasta la efectiva incorporación de los candidatos en las empresas de Burgos. La contraprestación económica se ha establecido como un porcentaje sobre el salario bruto anual de cada profesional contratado, variando en función del volumen de incorporaciones y con un mínimo de 300 candidatos previstos en la propuesta.

El modelo ha contemplado un periodo de prueba de dos meses, tras el cual, en caso de no superarse o de renuncia del empleado, se propondrá un nuevo candidato sin coste adicional para la empresa.

Objetivos

Con este convenio, FAE intenta dar respuesta a las necesidades de talento cualificado que afrontan empresas locales en sectores estratégicos, afectados por la escasez de mano de obra especializada y la creciente competencia internacional por captar profesionales técnicos.

Talento Grupo Internacional ha subrayado que el acuerdo permitirá agilizar la llegada de trabajadores formados y con experiencia demostrada, reforzando la capacidad operativa y competitiva del tejido productivo burgalés.