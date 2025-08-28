El Grupo Correa aumenta su captación de pedidos un 37% en 2025 Este incremento supone un crecimiento hasta los 59,7 millones de euros, elevando la cartera a 80,7 millones y garantizando una actividad sostenida para los próximos meses

BURGOSconecta Burgos Jueves, 28 de agosto 2025, 19:04 Comenta Compartir

Tras un 2024 histórico para el Grupo Correa, en el que se alcanzaron cifras récord de facturación, la compañía ha iniciado 2025 consolidando su solidez financiera y operativa. En el primer semestre, ha logrado mantener unos resultados robustos y sostenidos, en línea con el ejercicio anterior, mostrando capacidad de estabilidad y adaptación en un contexto global marcado por la incertidumbre.

En el primer semestre de 2025, el Grupo Correa ha alcanzado una cifra de negocios consolidada de 57,7 millones de euros, lo que supone mantener unos ingresos muy próximos a los obtenidos en el mismo periodo de 2024. Estos resultados ponen de manifiesto la fortaleza de la compañía en un entorno económico desafiante, caracterizado por una elevada incertidumbre, pero también con una situación de máxima utilización de la capacidad productiva, lo que anticipa un mayor potencial de crecimiento con la entrada en funcionamiento de las nuevas inversiones productivas que empezarán a ver la luz a finales del ejercicio 2025.

Rentabilidad sobre ingresos estables

En términos de rentabilidad, el EBITDA consolidado ha alcanzado los 8,4 millones de euros, lo que supone un 14,6 % sobre los ingresos ordinarios, un ratio que se mantiene con respecto al del ejercicio anterior, demostrando la estabilidad de la compañía en márgenes operativos. El Beneficio Antes de Impuestos (BAI) se ha situado en 7,9 millones de euros, manteniendo una rentabilidad del 13,7 %.

En conjunto, estos resultados ponen de relieve la solidez del modelo de negocio de Grupo Correa, que continúa consolidando el crecimiento de los últimos años y mantiene una rentabilidad robusta, incluso en escenarios de máxima exigencia.

Crecimiento sostenido

Uno de los indicadores más positivos del semestre ha sido la captación de pedidos acumulada, que ha alcanzado los 59,7 millones de euros a 30 de junio de 2025, un 37% más que los 43,5 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Como resultado, la cartera de pedidos se elevó a 80,7 millones de euros, un incremento del 3% respecto al cierre de 2024, garantizando actividad sostenida para los próximos meses.

Solidez financiera e inversión

El Grupo mantiene una posición financiera muy sólida, con una liquidez total de 26,2 millones de euros, cifra que cubre más de 7,7 veces los vencimientos de deuda a corto plazo, asegurando una elevada capacidad de resiliencia frente a posibles riesgos de mercado.

La caja neta del Grupo Correa se ha situado en los 12,5 millones de euros a junio de 2025, frente a los 19 millones registrados a cierre de 2024. Esta evolución responde a la ejecución del plan de inversiones estratégicas orientadas a reforzar la capacidad productiva, con la ampliación de las instalaciones de montaje de Nicolás Correa S.A., matriz del Grupo, y la construcción de la nueva planta de mecanizado Correa Mecanizado, que operará como proveedor especializado del Grupo. Para ello, el Grupo ha optado por la financiación mixta, combinando los recursos propios con financiación bancaria. Adicionalmente, el Grupo ha continuado con el compromiso firme con la retribución al accionista, materializado en el pago de dividendos.

Incertidumebre global

A pesar de un primer semestre de 2025 marcado por la elevada incertidumbre global, derivada de tensiones geopolíticas, conflictos regionales y cambios en las cadenas de suministro internacionales, Grupo Correa afronta la segunda mitad del año con confianza y solidez.

En este contexto, el Grupo Correa mantiene la capacidad de respuesta gracias a su cartera de pedidos en crecimiento, liquidez sólida y plan de inversiones estratégicas, reforzando sus capacidades productivas y consolidando su papel como referente internacional en el sector de la máquina herramienta. La compañía continúa apostando por la innovación tecnológica, la diversificación de mercados y sectores, y la flexibilidad operativa, factores clave para adaptarse a la dinámica global, minimizar riesgos y aprovechar oportunidades de crecimiento sostenible y rentable en un panorama económico complejo y en constante cambio.

El Grupo sigue confiando en la diversificación de las ventas, tanto por sectores como por mercados. Destaca el comportamiento de Reino Unido e Italia en este semestre, principales mercados actuales. Además, se perciben oportunidades en los niveles de inversión en aquellos países con filiales comerciales: China; Alemania, del que se esperan grandes inversiones en energía o defensa; por el fuerte desarrollo económico de India y por la ola de industrialización que se prevé en Estados Unidos.

Por industrias, el sector de la defensa sigue en auge y se espera que siga en crecimiento no sólo este 2025, sino los próximos años. El otro gran sector que está traccionando las inversiones es el aeronáutico. Las inversiones en aviones comerciales siguen en aumento, con todas las compañías aéreas renovando e incrementando sus flotas en todas las áreas geográficas.

Temas

Burgos

Ventas