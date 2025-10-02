BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mahou entra en el negocio del café para crecer en hostelería

El gigante cervecero ficha a Jesús Gómez Cáceres, hasta ahora director de negocio de café en Pascual, para liderar su nueva unidad

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:08

Comenta

Mahou San Miguel irrumpe en el negocio del café para crecer en hostelería más allá de la cerveza. La compañía lanzará su propia marca, Café 170, que comercializará inicialmente a través de su distribuidora propia Voldis. A partir de enero de 2026, contará con un plan de despliegue progresivo, con la ambición de escalar posteriormente a nivel nacional.

La apuesta por esta estrategia se traduce en la creación de una nueva unidad liderada por Jesús Gómez Cáceres, que hasta ahora dirigía el area de café de Pascual. A partir de ahora, reportará directamente a la dirección general de Negocios liderada por Peio Arbeloa.

De esta forma, Mahou San Miguel quiere reforzar su posición como socio estratégico de la hostelería, ampliando su porfolio de productos y servicios para ofrecer soluciones integrales al sector, con la ambición de convertirse «en uno de los operadores líderes del café en este canal a nivel nacional», apunta la compañía en un comunicado.

«El café complementa a la perfección nuestro portafolio actual y nos permitirá estar aún más presentes en los momentos de disfrute que comparten nuestros consumidores en bares y restaurantes», apunta Arbeloa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El gran mural de Burgos que aspira a convertirse en el mejor del mundo
  2. 2 El popular programa de televisión que se ha grabado en las calles de Burgos
  3. 3 La hamburguesa de Burgos que busca conquistar Castilla y León
  4. 4 Un chef de Burgos aspira a ser el mejor cocinero de carne de caza de España
  5. 5 Buscan a los autores de un espectacular robo con alunizaje en una perfumería de Aranda
  6. 6 La Policía Local detiene a tres personas en un sólo día en Burgos
  7. 7 Detenido por estafar 1.200 euros a una mujer de Burgos con la venta de un contenedor marítimo
  8. 8 Solo una empresa se presenta para redactar el proyecto de la calle Santander
  9. 9 Las legumbres y hortalizas perdidas de Burgos: así revive una asociación las variedades agrícolas en peligro de extinción
  10. 10 Pillan in fraganti a una pareja robando prendas de una mercería en pleno centro de Aranda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Mahou entra en el negocio del café para crecer en hostelería

Mahou entra en el negocio del café para crecer en hostelería