El Páramo de Masa acogerá la primera planta de España de amoniaco verde El proyecto contempla la fabricación de explosivos para obra civil y minería con un proceso íntegramente sostenible, basado en energías renovables

MAXAM, multinacional española con más de 150 años de trayectoria en la fabricación de explosivos civiles y soluciones tecnológicas para minería y obra civil, ha inaugurado este jueves, 25 de septiembre, en sus instalaciones de Páramo de Masa la primera planta de amoniaco verde en España, la segunda en Europa.

El proyecto es un paso fundamental para liderar el cambio hacia un sector más sostenible, utilizando tecnologías avanzadas que transforman la minería. En esta planta, se producirá el primer explosivo verde completamente sostenible, fruto de su integración en un proyecto de economía circular que incluye la fabricación de nitrato amónico verde y de combustibles neutros en carbono, marcando un hito en la industria minera.

En palabras de Juan Carlos García Luján, director general de Unidades de Negocio de MAXAM, «con esta nueva planta abrimos una nueva etapa para la minería en la que innovación y la sostenibilidad van unidas de forma real y medible». Asimismo, subrayó el papel estratégico de España y, de forma concreta, de Castilla y León y Burgos, afirmando que «para nuestra compañía, no es solo un centro de operaciones, sino el corazón de nuestra innovación industria».

Con la puesta en marcha de la planta, MAXAM se consolida como compañía líder y pionera en la producción de explosivos con energía verde y cero emisiones, estableciendo un nuevo estándar en la industria. Este hito en la transformación de la minería hacia un futuro más sostenible es posible gracias a la combinación de experiencia, innovación y compromiso social. «Un compromiso que no solo transforma y hace evolucionar a la compañía, sino también al sector minero en su conjunto, demostrando que la sostenibilidad y la productividad pueden ir de la mano», puntualiza Juan Carlos García Luján.

Presencia global

MAXAM ha consolidado sus operaciones internacionales desde España, y su planta en Páramo de Masa es un ejemplo de su capacidad para innovar. Esta instalación refuerza no solo el centro logístico y económico de la región, sino que también posiciona a España como un referente global en minería sostenible. Desde Páramo de Masa, la compañía liderará la investigación y producción de nitrato amoniaco verde, un paso clave para la industria al transformar el proceso de fabricación de nitrato de amonio hacia una producción 100% sostenible.

El nitrato de amonio, esencial para la fabricación de explosivos civiles y fertilizantes, ha generado tradicionalmente una alta huella de carbono debido a que la producción convencional de amoniaco a partir de gas natural emite más de dos toneladas de CO₂ por cada tonelada de amoniaco producido. La fabricación de amoniaco verde utiliza hidrógeno verde que se obtiene mediante electrólisis de agua y nitrógeno extraído del aire, eliminando las emisiones de CO₂ del uso de gas natural, logrando un proceso completamente sostenible.

Hacia la minería del futuro

El modelo tradicional de fabricación de nitrato de amonio, basado en grandes plantas alejadas de los puntos de consumo, genera elevados costes económicos, ambientales y logísticos. MAXAM está contribuyendo a cambiar este paradigma con la creación de plantas modulares in situ, como la presentada hoy, capaces de producir explosivos directamente en las cercanías de las minas. Este enfoque reduce drásticamente las emisiones de CO₂ asociadas al transporte, garantiza la independencia de materias primas externas y promueve un modelo sostenible basado en energías renovables.

Mientras la industria mantiene una logística dependiente de grandes plantas de fabricación, requiriendo el transporte de productos a largas distancias en barcos y camiones, MAXAM ha dado un paso decisivo, liderando el cambio del sector hacia la sostenibilidad. La planta de Paramo de Masa es una muestra del nuevo modelo de producción sostenible, escalable a las producciones requeridas en las grandes operaciones mineras.

Este proyecto forma parte de la iniciativa que está llevando a la compañía a impulsar nuevas formas de producción más responsables con el entorno, basadas en la economía circular, la optimización de recursos y la reducción de la huella de carbono en todas las etapas del proceso minero.

