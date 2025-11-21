La España de los huevos de oro

Lucía Palacios Madrid Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:06 | Actualizado 10:11h. Comenta Compartir

España corre el riesgo de que esta expresión tan popular como vulgar (y machista), «a que no hay huevos», se convierta en una realidad literal si se le añade el calificativo de «baratos». El huevo, ese alimento básico y saludable de nuestra dieta mediterránea, lleva camino de convertirse en un producto de lujo.

La crisis de la gripe aviar está dando la estocada definitiva a una escalada de los precios que ya viene de lejos. Y, lo que es peor, hay alarma por si esto puede generar también un problema de desabastecimiento como le ocurrió a Estados Unidos, y no hace tanto. El sacrificio masivo de millones y millones de gallinas americanas provocó una imagen insólita en el país de los sueños: las estanterías de los supermercados vacías en los huecos que deberían estar rellenos de huevos. Hasta el punto de que en los primeros meses de este año, poco después de ocupar Trump la Casa Blanca, se llegó a racionar su venta y limitar la compra a una docena por cabeza, lo que provocó un nuevo repunte de la inflación, que escaló por encima del 3%. Y la docena de huevos llegó a rozar los 8 dólares.

A Pedro Sánchez no le pasa todavía lo que le ocurrió a Trump de que le falten huevos, pero sí ha llegado a España el virus de la gripe aviar y nos ha obligado a sacrificar a más de 2,5 millones de gallinas, a encerrarlas bajo rejas (hay más de 50 millones en España) e impedirles pulular libremente por el campo. A este recorte drástico de gallinas se le ha unido el estrés de las aves y un consumo que se ha disparado en los últimos años por este alimento de moda (alto en proteínas). Y el resultado es que en la actualidad se puede ver el precio de una docena de huevos ¡incluso por 7 euros! Y, por contra, ya no hay huevos por menos de tres euros, la docena, cuando no hace tantos años su precio -aún lo recuerdo- superaba por no mucho el euro.

Porque a las gallinas les pasa, estimado lector, como a muchas personas: que con estrés producen menos. Y si hay menos huevos y más consumo (de media cada español toma 137 huevos al año, tres por semana), por la ley de la oferta y la demanda el precio se dispara: una subida de casi el 50% ha experimentado este alimento en apenas seis meses, según ha constatado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras analizar los precios medios de las docenas de huevos de tamaño M, procedentes de gallinas en jaula o en suelo, que suelen ser las opciones más baratas para el consumidor medio. Y ninguna bajaba de los tres euros, pese a ser de marca blanca.

Es por esto que el Gobierno ha abierto la puerta a intervenir el precio de los huevos, como hizo con el aceite cuando alcanzó máximos con la crisis inflacionaria y eliminó el IVA. Porque España no es el único país que tiene este problema derivado de la gripe aviar, sino que el virus se extiende por toda Europa. Sin embargo, una vez más, tenemos el triste honor de situarnos a la cabeza de la escalada del precio de los huevos, solo por detrás de Portugal entre los países de la eurozona. Es más, nuestra subida, del 22,5% de media, duplica la media de la UE (10,5%) y prácticamente triplica la de la eurozona, del 7,7%. Es decir, que nos hemos convertido en la gallina de los huevos de oro.

