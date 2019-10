Rafael Doménech: «Hoy por hoy, la revolución digital no está implicando más paro»

¿Qué trabajador no ha pensado alguna vez que, al ritmo que evoluciona la tecnología, terminará siendo sustituido por una máquina? ¿A quién no se le ha pasado por la cabeza que habrá tareas mecánicas que en el futuro serán realizadas por robots? Son miedos humanos y comprensibles, pero también infundados. Al menos por el momento. Así de claro lo ha dejado esta mañana Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia, en el encuentro informativo organizado por El Norte de Castilla y BBVA en Valladolid con el título 'Disrupción digital: una oportunidad para crecer'.

La intervención de bienvenida ha correspondido al director general del periódico, Ángel de las Heras, a quien ha seguido en el uso de la palabra Yolanda Martínez-Bajo, directora territorial Noroeste de BBVA. La agenda de la jornada se ha completado con una mesa redonda a cargo de Santiago Miguel, consejero delegado de Grupo Hermi; Juan Carlos Fernández, CEO de Sapphire, y Ana Climente, responsable de Transformación Empresarial de BBVA España, que han estado moderados por el director de Relaciones Institucionales de El Norte, Carlos Aganzo. De clausurar el acto se ha encargado el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

Doménech, que ha pronunciado la ponencia central, ha asegurado que, en contra de lo que imaginan muchos ciudadanos de a pie, «hoy por hoy, la revolución digital no está implicando más paro». «Más bien ocurre lo contrario», explicó. A tenor de las estadísticas, «las economías más avanzadas en términos de automatización y digitalización son las que tienen menores tasas de desempleo». Como ejemplos, los casos de Japón y Alemania. Una visión positiva en la que sin embargo no quiso profundizar porque, como experto que es, también ha apuntado la posibilidad de que a países con tasas tan bajas de paro –del 3% o inferiores– «a lo mejor no les queda más remedio que seguir digitalizándose».

Rafael Doménech sí ha sido rotundo respecto al hecho innegable de que «el progreso técnico ha traído un fuerte aumento del bienestar social, al aumentar la renta per cápita». Ha recordado que en el transcurso de un siglo, desde finales del XIX, ha subido notablemente el nivel de vida, con un aumento asociado del tiempo de ocio al que se ha sumado «la mejora sin precedentes» que supone la mayor esperanza de vida, «que se ha multiplicado por más de dos».

Castilla y León, mejor que España

El especialista ha sido tajante, asimismo, sobre la necesidad de afrontar la digitalización con más y mejor educación. «Este proceso exige gente cada vez más preparada», ha sentenciado, «con mejores competencias y más flexibles». De ahí su preocupación por la situación de un tercio de la población adulta joven nacional –los que tienen entre 25 y 34 años de edad–, que «puede no estar suficientemente preparada para afrontar esa transformación». «Afortunadamente, Castilla y León presenta porcentajes mejores en relación a España», ha reconocido el catedrático y economista jefe de BBVA Research.

Doménech ha completado su análisis sobre los efectos de la revolución digital con una referencia imprescindible a la sostenibilidad. «Los aumentos del bienestar están sobreestimados si no tenemos en cuenta el coste del deterioro del medio ambiente y su impacto en el clima» ha dicho. De ahí que haya vuelto a insistir implícitamente en las ventajas que implican las nuevas tecnologías ya que, «junto a las políticas, pueden facilitar los objetivos de sostenibilidad medioambiental». O lo que es lo mismo, y desde una óptica todavía más optimista: «el aumento de la renta per cápita es compatible con una reducción de las emisiones gracias a las nuevas tecnologías».