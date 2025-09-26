La silenciosa brecha generacional que azota a España

Lucía Palacios Madrid Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:05 Comenta Compartir

Ni uno ni dos ni tres. Son muchos. Demasiados. Quizá hasta mayoría. Jóvenes, y no tan jóvenes (se puede extender incluso a los cuarentones), que están ganando menos que sus padres. Y no hablamos de padres trabajadores, sino de padres pensionistas. Incluso esta brecha inusual puede mantenerse de por vida. Y no, tampoco se puede argumentar que las profesiones de sus progenitores eran de más 'caché'; al contrario, está sucediendo también en puestos tan demandados como los de ingeniero.

España ha recibido en la última semana dos avisos de dos organismos públicos de mucho renombre. El Banco de España fue el primero en lanzar una advertencia que no es nueva, a la que se sumó este pasado martes la OCDE: los salarios de los trabajadores españoles no despegan, al contrario, están dando ya -sin haberse recuperado de los recortes de la crisis económica de 2008- síntomas de debilidad e inician una senda de moderación que es motivo de preocupación.

¿Cómo puede ser que la locomotora de Europa -España lleva liderando el crecimiento económico del Viejo Continente estos últimos años- esté paradójicamente a la cola de la subida de los salarios? Pues así es, estimados lectores. El alza de los sueldos de los españoles ha caído ya por debajo del 3% y se está estancando en el 2,7% (aún así está por encima de la inflación, es cierto), lo que supone casi 1,5 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea. En otras grandes potencias, salvo Francia, tienen avances mayores, como Países Bajos (5,9%), Portugal (5,3%), Alemania, (3,8%) o Italia (3,4%).

Crecimiento acumulado de salarios y pensiones, deflactados según IPC anual Pensión media Salario medio 35% 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 2008 2012 2016 2020 Fuente: INE y Seguridad Social Crecimiento acumulado de salarios y pensiones, deflactados según IPC anual Pensión media Salario medio 35% 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 2008 2012 2016 2020 Fuente: INE y Seguridad Social Crecimiento acumulado de salarios y pensiones, deflactados según IPC anual Pensión media Salario medio 35% 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Fuente: INE y Seguridad Social

Y eso que la fuerte escalada del salario mínimo en nuestro país de los últimos años -se ha impulsado más del 60% desde 2019- es en gran parte responsable de la subida de los sueldos de los últimos tiempos. Pero esto ha provocado que la mayor parte de la población se situé en torno a esta banda. Es más, el salario más frecuente en España es el salario mínimo, que se sitúa en la actualidad en los 1.183 euros al mes, 16.576 euros brutos al año, según informó esta misma semana la Airef. ¿Cómo puede ser?

Es la realidad de España, un país con bajos salarios. Es más. La mitad de los asalariados del país cobran 23.349 euros brutos al año o menos (1.667,7 euros mensuales repartidos en 14 pagas), con los últimos datos publicados por el INE el pasado mayo del ejercicio 2023. Esta cuantía, curiosamente, es la pensión media que cobran en la actualidad los jubilados del Régimen General: 1.666 euros, una cantidad que, además, se eleva hasta los 1.722 euros en el caso de los nuevos jubilados, que ya ganan más que el sueldo medio de los menores de 35 años (1.670 euros).

Con una diferencia: prácticamente todos estos pensionistas tienen un seguro de vida del que ahora carecen la mayoría de jóvenes trabajadores: una vivienda en propiedad. A día de hoy, menos de un 10% de las compras de casas las firman menores de 30 años, menos de la mitad que hace dos décadas, mientras la edad media de los compradores se eleva hasta los 48 años. Esta brecha también contribuye a agrandar otra que se ensancha: la brecha generacional, al tiempo que la de género -que es de la que más se habla- se reduce.

Este 'gap' entre generaciones se ha ampliado en las últimas dos décadas de la mano del estancamiento de salarios, la falta de vivienda o la precariedad laboral, según un informe reciente elaborado por el Instituto Juan de Mariana, que dice, literalmente: «En las dos últimas décadas España ha experimentado un fenómeno económico y social tan profundo como silencioso. De forma progresiva y continuada, nuestro país ha sido testigo de la aparición de un desequilibrio de renta y riqueza sin precedentes que deja a las generaciones de mayor edad en una posición mucho más favorable que la de los jóvenes».

Dos datos que reflejan esta desigualdad de riqueza entre generaciones que va en aumento:

1. Desde la Gran Recesión de 2008 los ingresos reales de los trabajadores de entre 18 a 29 años han caído un 3% frente al incremento del 18% que han experimentado los mayores de 65 años, consecuencia de que la pensión media se ha impulsado un 28,6% mientras el salario medio se ha recortado un 2,3%.

2. En 2002 los menores de 35 años concentraban el 7,5% de la riqueza nacional y en 2022, solo el 2%. Por el contrario, los mayores de 75 años han incrementado su patrimonio del 8% al 20%.

Riqueza neta mediana por tramos de edad En miles de euros 2002 2022 250 200 150 100 50 0 Menor de 35 Entre 45 y 54 Entre 65 y 74 Entre 35 y 44 Entre 55 y 64 Mayor de 75 Fuente: Banco de España Riqueza neta mediana por tramos de edad En miles de euros 2002 2022 250 200 150 100 50 0 Menor de 35 Entre 45 y 54 Entre 65 y 74 Entre 35 y 44 Entre 55 y 64 Mayor de 75 Fuente: Banco de España Riqueza neta mediana por tramos de edad En miles de euros 2002 2022 250 200 150 100 50 0 Menor de 35 Entre 35 y 44 Entre 45 y 54 Entre 55 y 64 Entre 65 y 74 Mayor de 75 Fuente: Banco de España

'Cualquiera tiempo pasado fue mejor', que diría Jorge Manrique.