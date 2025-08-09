Diez muertes laborales en seis meses: crece la preocupación en Burgos por las condiciones de trabajo Durante los seis primeros meses del año se contabilizaron 10 siniestros laborales mortales en la provincia, uno de ellos in itinere, el doble que en el mismo periodo del año anterior. Esa circunstancia empaña el significativo descenso registrado en la siniestralidad global

Luces y sombras alargadas. La siniestralidad laboral en Burgos registró una sensible mejoría durante los seis primeros meses del año, con descensos sustanciales en la práctica totalidad de los sectores productivos y las tipologías de accidentes Sin embargo, la estadística oficial muestra un desequilibrio preocupante. Muy preocupante. No en vano, entre enero y junio de este año se registraron un total de diez accidentes laborales mortales en la provincia, nueve de ellos en el puesto de trabajo y uno más in itinere. Se trata de un incremento del 100% respecto a los datos acumulados en el mismo periodo del pasado ejercicio (un 80% si se excluye de la estadística el fallecimiento in itinere).

La situación más compleja se vivió en la industria, donde se registraron 5 accidentes mortales, frente a los 3 de hace un año. También en el sector servicios se registraron 3 fallecidos frente a los dos contabilizados en el mismo periodo del pasado ejercicio. Por su parte, el sector agrícola se tiñó de negro por la muerte de un trabajador, y otro más perdió la vida in itinere. Así, el único sector productivo en el que no se han registrado fallecimientos en Burgos durante el primer semestre ha sido la construcción. En el resto, no es que haya habido fallecidos, es que ha habido más que en el primer semestre de 2024.

En este sentido, llama la atención que 7 de los 9 accidentes mortales registrados en el centro de trabajo en Burgos en los primeros seis meses del año fueron 'no traumáticos', esto es, que no derivaron de un golpe, caída u otras circunstancias exógenas, sino que se motivaron por infartos, ictus o dolencias similares.

Deterioro de las condiciones de trabajo

A juicio de CCOO, esta circunstancia no obsta para poner el foco en dichos siniestros, toda vez que se trata de «patologías asociadas al deterioro de las condiciones de trabajo, como aumentos de cargas y ritmos de trabajo, fatiga, estrés, ansiedad o deterioro de la conciliación de la vida familiar», es decir, consecuencias de la «exposición a factores de riesgo psicosocial y sus efectos sobre la salud mental de las personas trabajadoras, directamente relacionados con la organización del trabajo».

A este respecto, Rubén Vicario, responsable de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Burgos incide en que «es obligación de los empresarios la implantación en las empresas de medidas preventivas derivadas de la evaluación de riesgos psicosociales para prevenir la siniestralidad no traumática y poner freno a la alta mortalidad laboral».

Sea como fuere, el sensible incremento de los accidentes mortales empaña la buena tendencia general registrada en el ámbito de la siniestralidad en Burgos durante los primeros seis meses del año. Entre enero y junio se contabilizaron un total de 6.182 accidentes laborales en la provincia, lo que supone un descenso del 9,25% respecto a los datos del mismo periodo de 2024, con descensos pronunciados en todos los sectores productivos, sobre todo en la construcción (278 siniestros, un 16,77% menos) y la agricultura (106 accidentes, un 12,4% menos). También descendió el número de siniestros en la industria (841, un 5,72% menos) y en los servicios, que a pesar de la reducción del 6,42% de la siniestralidad continúan acaparando casi la mitad de los siniestros en el lugar de trabajo (1.239).

También descendió en número de accidentes sin bajas médicas asociadas, pasando de los 3.904 siniestros registrados entre enero y junio de 2024 a los 3.472 contabilizados en el mismo periodo de este año, un 11,07% menos.

De esta forma, el único índice en el que se registró un aumento de la siniestralidad en Burgos durante los primeros seis meses de este año es el correspondiente a los accidentes in itinere, ya sean leves, graves o mortales, que pasaron de 237 a 246, un 3,8% más.

También, por cierto, descendió el número de enfermedades profesionales documentadas, que pasó de 117 casos en el primer semestre de 2024 a 113 en el mismo periodo de este año.