La dirección de CCOO en Burgos queda en manos de una junta gestora

Comisiones Obreras (CCOO) en Burgos se queda, por el momento, sin secretario provincial. La falta de candidaturas para tomar el relevo de Juan Núñez al frente del sindicato en Burgos ha obligado a la organización autonómica a asumir el mando a través de una junta gestora, que en las próximas semanas tomará las riendas del sindicato con un equipo consensuado con la propia organización provincial. Se ha decidido convocar un nuevo Congreso en el plazo máximo de doce meses y el equipo en funciones llevará las riendas de la organización hasta entonces.

Esa es, sin ningún lugar a dudas, la principal decisión adoptada durante el XIII Congreso Provincial de CCOO celebrado esta mañana en el monasterio de San Agustín. Un Congreso en el que, tal y como se venía barruntando desde hace tiempo, no se han presentado candidaturas.

Minutos antes del inicio de la reunión, en la que han participado más de un centenar de delegados, el propio Juan Núñez reconocía que a esa hora nadie había dado el paso. Sin embargo, añadía, «todo podía pasar» y no se descartaba totalmente la posibilidad de que alguien se decidiera a hacerlo durante la celebración del propio Congreso. Finalmente no ha sido así, y no se han presentado candidaturas ni a la Secretaría General ni a la Comisión Ejecutiva, lo que ha derivado en una situación inédita en Burgos.

Eso sí, la falta de candidaturas y, por lo tanto, de relevo al equipo que ha dirigido el sindicato en la provincia en los últimos cuatro años, no implica que CCOO se quede descabezado. De hecho, el propio Núñez restaba importancia a esa circunstancia, toda vez que la estructura que mantiene el sindicato es lo suficientemente sólida como para seguir trabajando igual. «Pase lo que pase, el sindicato va a salir del Congreso con una dirección», sea bajo una figura o bajo otra, aseguraba antes del inicio del debate.

Habrá que ver, no obstante, cómo se configura una junta gestora que se intentará consensuar entre los órganos autonómicos y provinciales, que al final son los que mejor conocen el terreno.

De hecho, a juicio de Núñez, es el trabajo diario de los propios delegados y los responsables de las diferentes federaciones el que permite el «anclaje» de CCOO en el territorio. Un anclaje que se traduce en 13.500 afiliados y alrededor de 1.200 delegados, lo que convierte a CCOO en la primera organización sindical de la provincia, ha recordado el ya exsecretario general, quien se ha despedido agradeciendo dicho trabajo y poniendo el foco en los «retos» a los que se enfrenta el sindicato en los próximos años. Unos retos que, a su juicio, se centran en los «desafíos tecnológicos, energéticos y de organización de las empresas». No en vano, ha subrayado, la dicotomía entre capital y trabajo está «más presente que nunca».

