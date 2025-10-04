La venta de coches repunta un 7,5% en Burgos en lo que va de año Casi la mitad de todos los turismos y todoterrenos matriculados este año en la provincia son híbridos

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 4 de octubre 2025, 15:32

El sector del automóvil parece consolidar poco a poco su recuperación tras varios años de profunda crisis. Así al menos lo apuntan las cifras de ventas, tanto en España en general como en Burgos en particular.

Durante los primeros nueve meses del año, los concesionarios de la provincia han matriculado un total de 3.004 turismos y todoterrenos nuevos, lo que supone un incremento del 7,55% respecto a los datos registrados en el mismo periodo del año pasado.

Además, un rápido análisis de la estadística permite inferir que la tendencia al alza se va agudizando mes a mes. Por ejemplo, en septiembre se matricularon en la provincia 365 unidades, un 11,6% más que en el mismo mes de 2024, un porcentaje significativo, aunque menor que el registrado en el conjunto del territorio nacional, que en septiembre volvió a cifras previas a la crisis sanitaria del covid-19.

En este sentido, cabe destacar un sensible repunte en las ventas a particulares, con 2.161 matriculaciones hasta septiembre en Burgos, un 11,28% más que en 2024.

Ese fuerte repunte compensa con creces la caída registrada en el canal de venta a empresas, que con 834 matriculaciones hasta septiembre cayó un 1,18%.

También es significativa la imparable penetración en el mercado de las motorizaciones alternativas frente a los motores de combustión tradicionales. Y es que, casi la mitad (47,9%) de los turismos y todoterrenos matriculados en Burgos en lo que va de año son híbridos (1.441 unidades).

También presentan buenos números otras motorizaciones alternativas, como los híbridos enchufables, que hasta septiembre han más que duplicado sus ventas hasta las 367 unidades, o los eléctricos, que han incrementado las matriculaciones en un 65,13% hasta las 251 unidades.

Ese incremento paulatino de la cuota de mercado de las motorizaciones alternativas se está gestando en detrimento de las ventas de vehículos de combustión pura, tanto de gasolina (700 ventas, un 17,64% menos que hace un año, con una cuota de mercado en 2025 del 23,3%) como, sobre todo, de diésel (99 matriculaciones, un 49,75% menos que en 2024 y una cuota de mercado actual de apenas el 3,3%).

Toyota, ldierato incuestionable

Por marcas, Toyota continúa siendo líder indiscutible del mercado, tanto en España como en Burgos, con 320 unidades vendidas en los primeros nueve meses del año. Por detrás, destacan marcas como Kia (243 unidades), Renault (217) o Dacia (207).

También siguen avanzando las firmas chinas, con escasa trayectoria en el mercado español. A este respecto, destaca sobre todas las demás MG, con 160 unidades matriculadas hasta septiembre en la provincia.

