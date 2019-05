Marañón: «Pienso que esta vez va en serio y vamos a ganar» Vicente Marañón, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Burgos, votó en el colegio Sagrada Familia / IAC Elecciones Municipales 26-M El candidato de Cs a la Alcaldía de Burgos confiesa que empieza a sentir el peso de la responsabilidad y cree que «esta vez va en serio y vamos a ganar» ISMAEL DEL ÁLAMO Burgos Domingo, 26 mayo 2019, 11:55

Ciudadanos y su candidato a la Alcaldía de Burgos, Vicente Marañón, están exultantes de confianza de cara a unas elecciones municipales, autonómicas y europeas que pueden llegar a auparles como el partido de centro derecha más votado. En este contexto, Marañón cree que «vamos a ganar, por los pelos, pero vamos a ganar. He dormido bien, me he levando con la mente despejada y creo que estamos a horas de ganar».

Para ello, Marañón ha animado a los burgaleses a salir a votar: «Los animo a que dediquen cinco minutos para votar porque la ciudad y sus familias lo necesitan». En este sentido, en Cs creen que «hoy es el día de todos los ciudadanos y una magnífica oportunidad para tratar de echar una mano a la ciudad y cambiar unas cuantas cosas en los próximos cuatro años y más allá».

De hecho, el candidato naranja ha confesado que «empiezo a sentir el peso de la responsabilidad. Pienso que esta vez va en serio y vamos a ganar». Asimismo, ha descartado cualquier forma de «muleta» de Gobierno para PP o PSOE. «No somos ni llave, ni llavero, somos la puerta. Este partido ya es adulto y está para ganar, no para acompañar a nadie. Estamos para ganar y en este caso para gobernar la ciudad de Burgos».

Si bien, la anécdota se ha producido a las puertas del colegio Sagrada Familia de la capital, en el que han votado tanto él como Daniel de la Rosa, candidato a la Alcaldía por el PSOE, con solo 15 minutos de diferencia. De esta manera, ambos se han encontrado y han intercambiado unas palabras para despedirse con un «esta noche te llamo», de De la Rosa a Marañón.