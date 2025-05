Ágatha Ruiz de la Prada en busca de un amor más «intelectual»

Joaquina Dueñas Miércoles, 21 de mayo 2025, 13:07 | Actualizado 14:02h. Comenta Compartir

Ágatha Ruiz de la Prada está en uno de sus momentos profesionales más frenéticos. Con 74 desfiles al año, su colaboración en 'TardeAR' y la presentación de su libro, Todo por un plan, a las puertas de cumplir 65 años el próximo 22 de julio, ella misma confirma que tiene la agenda tan apretada que apenas le queda tiempo para nada más. Ni siquiera tiene ganas de enamorarse, ha confesado en una entrevista a la revista ¡Hola!: «Aún no. Me gustaría muchísimo, pero no las tengo». Y es que, en esta nueva etapa de soltería tras su controvertida ruptura con el abogado José Manuel Díaz-Patón, si hay algo que tiene claro es que prefiere dejarse «de tonterías» y volver «a algo más intelectual». «Es que lo de enamorarse es una cosa mágica. Pero que tenga cultura e inteligencia», subraya.

La diseñadora y el abogado rompieron por la actitud que Patón adoptó ante los medios de comunicación cuando unas declaraciones de Ágatha diciendo que vivía «como los gitanos» desataron una polémica imparable. Hasta Lolita reprochó a la reconocida diseñadora sus palabras. Ágatha pidió perdón públicamente y también habló en privado con la cantante. Las cosas entre ellas se arreglaron; sin embargo, el abogado siguió avivando la cuestión con sus pronunciamientos públicos, lo que dio al traste con su noviazgo de tres años.

«No sé qué pasó con Patón y nunca lo sabré», declara, todavía estupefacta con aquel episodio. «Me llevé un disgusto monumental», reconoce, porque explica que «fue una ruptura inesperada y muy extraña». «Estoy deseando que se me pase», añade. Eso sí, no la volveremos a ver con él como ha sucedido con Luismi, con quien, a pesar de ser su expareja, tiene una excelente relación, ya que descarta incluso la posibilidad de una amistad: «De momento, es inimaginable que seamos amigos».

Tampoco ha vuelto con Luismi, a quien quiere «mogollón». «Sabiendo cómo es y que no va a cambiar, es imposible volver juntos», reflexiona. Con él sale a cenar, disfruta de su compañía, pero un noviazgo no está en sus planes y cree que tampoco en los de él. «Sabe que va a tener una tentación y no va a poder superarla», afirma. Sin embargo, encontró en él un gran apoyo durante su separación de Díaz-Patón.

Convertida en abuela tras el nacimiento de su primera nieta en abril de 2024, hija de su hijo Tristán y de su pareja, está encantada con ejercer de abuela y está deseando que crezca para poder hacer planes con ella.

Feliz con este momento de su vida, se ve estupenda, especialmente para no haberse cuidado. Los años le han dado perspectiva sobre lo que busca en un hombre para que pueda permanecer a su lado: «Para mí, es muy importante que a tu pareja le guste un poquito lo mismo: viajar, leer, la cultura… Es fundamental. Nunca me ha importado mucho la cosa sexual, que bastante he tenido ya». «Quiero decir que no necesito más. Prefiero irme de viaje y pasarlo bien», puntualiza, aunque entiende que tener una buena convivencia «es muy difícil».

Mientras tanto, entra y sale con amigos que «la pasean», porque prefiere salir a cenar con amigos más que con amigas: «Ya sabes que cenar con señoras… Apenas comen y no quieren tomar ni una copa porque luego engordan…», bromea.

Ágatha Ruiz de la Prada encara sus 65 años llena de vitalidad y de retos profesionales. Sobre el amor, el tiempo dirá.

