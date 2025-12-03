BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alice Campello y Álvaro Morata atraviesan una nueva crisis matrimonial

«El círculo más cercano me confirma que la pareja no lo va a superar», ha presagiado Kike Quintana en 'El tiempo justo'

Joaquina Dueñas

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:58

Comenta

Hace diez meses, Alice Campello y Álvaro Morata decidían darse una oportunidad después de atravesar una grave crisis que les llevó a anunciar una separación. Terminó siendo solo un paréntesis en su matrimonio. Parecía que, tras retomar su relación, todo iba bien pero sus últimos movimientos en redes sociales han hecho saltar todas las alarmas. El futbolista ha eliminado de su descripción la frase «marido de Alice», mientras que ella ha modificado su apellido, antes «Campello Morata», para dejarlo solo en «Campello». Dos gestos que confirman que la pareja está atravesando de nuevo un momento complicado.

De momento, ninguno ha querido pronunciarse, como sí hicieron el año pasado, cuando confirmaron su ruptura a través de un comunicado en redes sociales. El objetivo es mantenerse alejados de todo el ruido mediático para intentar salvar su matrimonio. Así lo ha confirmado el director de la revista 'Semana' en el programa 'El tiempo justo', donde ha comentado que «están luchando». «Se quieren mucho. Simplemente no entienden cosas el uno del otro y se encuentra en un periodo de reconciliación que viene de la ruptura del año pasado», ha explicado.

Menos optimista ha sido su compañero de plató, Kike Quintana, quien ha precisado que si bien «no ha habido cuernos» sí que «hay una tercera persona por parte de Álvaro». «El círculo más cercano me confirma que la pareja no va a superar esta crisis y que está condenada a la ruptura», ha presagiado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo restaurante de comida mexicana que abre en el centro de Burgos
  2. 2 Detenido por tráfico de cocaína en la zona sur de Burgos
  3. 3 El Ayuntamiento hará las seis pasarelas sobre el Arlanzón en tres años y remodelará la avenida
  4. 4 Así es el belén monumental de un pueblo de Burgos con más de 100 casas hechas a mano
  5. 5 Herida en un atropello en Burgos
  6. 6 Los cinco negocios de Burgos que han ganado un Premio Comercio Referente 2025
  7. 7 El Ayuntamiento de Burgos actuará en los solares de Serramagna y Procurador para ordenar el aparcamiento
  8. 8 Plaza de Vega y Vadillos, las zonas con mayor presencia de extranjeros en Burgos capital
  9. 9 Muere Roberto Balbás, presidente de la Federación de Peñas de San Lesmes de Burgos
  10. 10 La UBU se especializa en tecnología de drones para uso militar, industrial y logístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Alice Campello y Álvaro Morata atraviesan una nueva crisis matrimonial

Alice Campello y Álvaro Morata atraviesan una nueva crisis matrimonial