BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro y Mayeli, en 'La isla de las tentaciones'. Mediaset

Álvaro desvela el embarazo secreto de Mayeli en 'La isla de las tentaciones'

La joven ha emitido un comunicado sobre su situación actual

Joaquina Dueñas

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:31

Comenta

La novena edición de 'La isla de las tentaciones' se ha visto sacudida por un auténtico terremoto durante la hoguera de las consecuencias. Después de días de rumores, la participante Mayeli ha confirmado que está embarazada, algo que había mantenido en secreto hasta el último momento. La confesión llegó después de que su pareja, Álvaro, anunciara sin previo aviso que iban a ser padres.

Todo sucedió durante el tenso encuentro con Sandra Barneda. El joven vio sus imágenes junto a Erika y después de que su novia le recriminara su comportamiento se levantó y espetó: «Mira, Sandra. Voy a ser completamente sincero... Mayeli y yo vamos a ser padres». Una frase que dejó estupefacta a la presentadora, experta en manejar momentos imprevisibles. «¿Perdona? ¿Mayeli, estás embarazada?», preguntó Barneda todavía en shock. Tras volver a insistir, llegó la confirmación cargada de reproches hacia Ávaro: «Eso es algo que me corresponde decir a mí, no te corresponde a ti», le dijo. «Es mi cuerpo y si quiero lo digo y, si no, no», expresó mientras él se rompía. Tamaño secreto ha llevado a la organización del programa a la expulsión directa de los dos participantes.

Por su parte, Mayeli ha emitido un comunicado asegurando que tiene previsto contar su versión de los hechos. De momento, está retirada de la vida pública y no está siguiendo el programa para preservar su salud mental. Tampoco ha trascendido si la pareja sigue junta. Habrá que esperar al programa de los seis meses después para conocer cómo termina esta historia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los cuatro locales de Burgos que estrenan Solete de la Guía Repsol
  2. 2 Activan la alerta por nevadas en Burgos este martes
  3. 3 De cobrar casi 100.000 euros a regir por amor al arte: estos son los sueldos de los alcaldes de Burgos
  4. 4 Herido un menor en patinete tras chocar con un coche en Burgos
  5. 5 Detenido en Burgos por cazar de manera irregular en un coto compartido con Palencia
  6. 6 Arrestado por tráfico de drogas tras un intercambio en un parque de Burgos
  7. 7 Herida en un atropello en Burgos
  8. 8 Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en Burgos
  9. 9 Detenido por robar 3.000 euros a un vecino de Burgos
  10. 10 Más longevos y menos jóvenes: el giro demográfico que transformará Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Álvaro desvela el embarazo secreto de Mayeli en 'La isla de las tentaciones'

Álvaro desvela el embarazo secreto de Mayeli en &#039;La isla de las tentaciones&#039;