Ana Obregón desvela la 'pillada' que puso fin a su relación con Alessandro Lecquio

Joaquina Dueñas Martes, 22 de julio 2025, 13:14 Comenta Compartir

La 'pillada' viral de la kiss cam al CEO de Astronomer, Andy Byron, y a su directora de Recursos Humanos durante un concierto de Coldplay en Boston ha servido de inesperado detonante para que Ana Obregón revelara, por primera vez en el plató de Y ahora Sonsoles, su infidelidad más dolorosa: la que descubrió de Alessandro Lequio, padre de su hijo Aless.

Las andanzas del conde italiano son más que conocidas, y su fama de donjuán le precede, pero nunca antes la actriz y presentadora había dado tantos detalles sobre cómo supo que estaba con otra mujer.

Con la distancia que dan los años, Ana rememoró el episodio con precisión... y también con algo de humor. Por aquel entonces, presentaba junto a Ramón García el popular programa ¿Qué apostamos?. «Cerca de mi casa me encontré con una amiga de hace años, y me comentó que veía mucho al padre de mi hijo. Me explicó dónde vivía y me dijo que siempre lo veía entrar a las ocho en esa urbanización. Yo pensé que iría a alguna reunión, pero le pedí que, si volvía a verlo, me llamara», ha recordado.

Y así fue. Su amiga no dudó en avisarla la siguiente vez que se lo cruzó. «Éramos como del FBI. Cojo el coche a toda leche y, con los nervios, me dejé las gafas», ha relatado entre risas. Al llegar a casa de su amiga, desde allí pudo comprobarlo con sus propios ojos. «Solo vi un bulto porque no veía bien, pero lo vi en la ventana. Era él, al lado de la carita de la otra», ha explicado.

Decidida a afrontar la situación, se lanzó a pedir explicaciones. «Crucé el patio, subí, llamé a la puerta y me abrió la tipa. Le dije: 'Que salga el padre de mi hijo'. Me contestó que no estaba, y le respondí: 'Eres una mentirosa'. La insulté. Él estaba escondido», ha rememorado.

En ese instante, Ana decidió poner fin a su relación con Lequio. «Llamé a las mudanzas y adiós, muy buenas», ha sentenciado. Un episodio doloroso para la colaboradora de Y ahora Sonsoles, que, sin embargo, asegura tener completamente superado. «Solo el paso del tiempo me permitió perdonarlo», ha confesado.

Tener un hijo en común llevó a la expareja a procurar siempre la mayor cordialidad posible, a pesar de sus diferencias. De hecho, actualmente mantienen una excelente relación: «Por nuestro hijo tenemos una relación maravillosa, antes cuando estaba con nosotros y ahora que no está».

Ana Obregón y Alessandro Lequio estuvieron juntos tres años, entre 1991 y 1994. El 23 de junio de 1992 nació Aless, su único hijo, quien los ha mantenido unidos incluso tras su fallecimiento, en mayo de 2020, a causa de un sarcoma de Ewing.

La enfermedad del joven los unió en el dolor. Y, aunque cada uno ha vivido el duelo a su manera, se han apoyado mutuamente con respeto. Incluso cuando la presentadora sorprendió al mundo al presentar a su hija-nieta: una bebé gestada por vientre de alquiler en Estados Unidos y concebida con el semen preservado de su hijo fallecido.

Cuando parecía que ya sabíamos todo sobre Ana Obregón, la viral kiss cam del CEO de Astronomer ha permitido conocer una anécdota desconocida de su vida. Un capítulo que, si bien en su día marcó el inicio de un drama, hoy puede relatar con cierta distancia y hasta con una sonrisa: «Sí, duele, pero el paso del tiempo cura y pone perspectiva».