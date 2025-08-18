Los anillos de compromiso más icónicos y caros de las famosas Del diamante de 35 quilates de Mariah Carey a las seis sortijas de Jennifer Lopez

Los anillos de compromiso son el símbolo tangible del acuerdo de una pareja para casarse. El círculo de la sortija, sin principio ni fin, representa el amor infinito, mientras que el diamante simboliza la durabilidad del vínculo y la pureza del amor. La tradición estadounidense establece que el anillo de compromiso debe costar el equivalente a dos o tres meses de salario del novio. La cifra es el resultado de una potente campaña de publicidad de la empresa De Beers, una de las mayores compañías de diamantes del mundo –artífice del eslogan 'un diamante es para siempre'–, que llevó a cabo durante los años 30 del siglo pasado y que evolucionó de un mes de sueldo hasta los tres en los años 80.

Siguiendo esa máxima, las famosas internacionales han recibido auténticos tesoros en sus pedidas de matrimonio, desde la sortija de diez millones de dólares de Mariah Carey hasta los seis anillos de Jennifer López. Todo un despliegue de lujo y diseño.

Lorraine Schwartz es una de las diseñadoras más cotizadas por las 'celebrities' y de su taller salieron los anillos de compromiso de Beyoncé, Blake Lively o Kim Kardashian. El rapero Jay Z pidió matrimonio en secreto a Beyoncé con una sortija de más de cuatro millones y medio de euros con un diamante de corte esmeralda de 18 quilates. Ryan Reynolds, por su parte, eligió un anillo de oro rosa de 18 quilates, con un diamante oval rosado central de 12 quilates con diamantes laterales, valorado en casi dos millones de euros. Y aunque el matrimonio terminó como el rosario de la aurora, Kanye West organizó una espectacular pedida de mano a Kim Kardashian en 2013 con orquesta, fuegos artificiales y un anillo con un diamante central corte cojín de 15 quilates y diamantes laterales de 1,8 millones de euros.

Una de las piezas más icónicas, por su historia, es el anillo de compromiso de Kate Middleton. El príncipe Guillermo eligió el mismo que lució su madre, la princesa Diana. Una pieza de Garrad con oro blanco y un zafiro oval de Ceylán en el centro de 12 quilates, rodeado por 14 diamantes redondos. Una pieza valorada en unos 350.000 euros y que guarda un gran valor sentimental para el heredero de la Corona británica.

Con un valor económico mucho menor, pero con el mismo valor sentimental, el príncipe Harry pidió matrimonio a Meghan Markle con un anillo diseñado por él en oro amarillo y dos diamantes de la colección personal de su madre. La sortija tenía una piedra central de Botsuana, donde la pareja había estado de vacaciones y otros dos diamantes a los lados. El precio, unos 200.000 euros.

Muy polémico fue el diseño elegido por Machine Gun Kelly para Megan Fox en 2022. Una pieza formada por dos anillos de oro blanco de 18 quilates con diamantes laterales que se enlazan magnéticamente. Cada uno tiene una piedra central de corte pera y juntos forman un corazón y están creados para que le doliera al quitárselo, lo que supuso un gran revuelo. El valor estimado es de unos 300.000 euros.

Angelina Jolie y Brad Pitt llevaban juntos siete años y tenían ya seis hijos cuando se comprometieron en 2012. El actor diseñó junto a Robert Procop, un reconocido joyero de Beverly Hills, un anillo con un diamante central corte esmeralda de 16 quilates y un aro cubierto completamente con diamantes cortados a medida. Una joya valorada en cerca de medio millón de euros.

Sin boda pero con anillo

A pesar de la espectacularidad de estas joyas, ninguna se acerca a los diez millones de euros que costó a James Packer pedir matrimonio a Mariah Carey en 2016. Una sortija con un diamante de 35 quilates para una boda que nunca llegó. Aun así, la cantante se quedó con el anillo que decidió vender dos años después.

Pero si hay una auténtica experta en anillos de compromiso, esa es Jennifer López; de hecho, hasta les dedicó una canción, 'El anillo pa cuando'. Y es que la diva del Bronx ha recibido seis sortijas en las seis veces que le han pedido matrimonio cinco hombres diferentes.

El primero fue en 1997, cuando ella tenía 27 años. El restaurador Ojani Noa le regaló un anillo con diamante en talla marquesa con un valor estimado de cerca de 100.000 dólares. Se casaron en febrero de 1997, pero se divorciaron en menos de un año.

En 2001, la artista aceptó una nueva propuesta de Cris Judd, su ex bailarín, con quien se casó en septiembre. El anillo era un diamante blanco en corte esmeralda, con pavé de pequeños diamantes en la banda también cercano a los 100.000 dólares. El matrimonio duró pocos meses, hasta junio de 2002.

En otoño de ese mismo año llegó el compromiso más mediático hasta ese momento, el primero con Ben Affleck, que le propuso matrimonio con un diamante rosa de 6,1 quilates diseñado por Harry Winston, con forma radiant-cut y flanqueado por dos diamantes baguette en una montura de platino. Una espectacular pieza con un coste estimado de entre 1,2 y 2,5 millones. Sin embargo, la boda, prevista para 2003, nunca llegó y la ruptura fue en 2004.

Poco después, López comenzó una relación con el cantante Marc Anthony. Él la formalizó con un anillo Harry Winston con un diamante azul de 8,5 quilates, corte radiant, rodeado por diamantes laterales baguette y montado en platino de unos 4 millones de dólares. Esta vez sí que hubo boda, pero no final feliz. Se casaron en junio de 2004, tuvieron gemelos en 2008, se separaron en 2011.

En 2019, durante unas vacaciones en Bahamas, la ex estrella de los Yankees Alex Rodríguez le propuso matrimonio con un anillo de diamante blanco talla esmeralda de entre 10 y 15 quilates, con un valor estimado que oscilaba entre 1 y 5 millones de dólares. Esta boda tampoco llegó a materializarse.

Veinte años después de su primer compromiso, Affleck volvió a pedir la mano de Lopez con una impresionante sortija: un diamante natural verde de 8,5 quilates en corte cojín. Una gema extremadamente rara, valorada entre 5 y 10 millones de dólares, según Bloomberg. El matrimonio solo duró dos años, hasta 2024.