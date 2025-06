Gloria Salgado Madrid Viernes, 27 de junio 2025, 14:22 Comenta Compartir

Anna Wintour no se jubila. La todopoderosa británica, a sus 75 años, no deja Vogue, tan solo cede su puesto como editora jefe de la edición estadounidense. Un puesto que estará abajo su supervisión al mantenerse como directora global de contenidos de la editorial Condé Nast. Wintour seguirá supervisando los contenidos de publicaciones internacionales como Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Tatler, Allure o Teen Vogue.

«Cualquiera que trabaje en un campo creativo sabe lo esencial que es no dejar nunca de crecer en el propio trabajo. Cuando me convertí en editora de Vogue -en 1988-, estaba ansiosa por demostrar a todos los que pudieran escucharme que había una forma nueva y emocionante de imaginar una revista de moda americana», rememoró Wintour al anunciar a su equipo una nueva etapa para la publicación. «Ahora -añadió-, encuentro que mi mayor placer es ayudar a la próxima generación de editores apasionados a irrumpir en el campo con sus propias ideas, apoyados por una visión nueva y emocionante de lo que puede ser una gran empresa de medios de comunicación».

Wintour aseguró que seguirá prestando «mucha atención a la industria de la moda y a la fuerza cultural creativa que es nuestro extraordinario Met Ball, y trazar el curso de los futuros Vogue Worlds, y cualquier otra idea original e intrépida que se nos ocurra». «Pero qué emocionante será trabajar junto a alguien nuevo que nos desafíe, nos inspire y nos haga pensar a todos sobre Vogue de un sinfín de maneras originales», desveló la revista sobre las palabras de la directiva en la reunión con sus empleados.

Su característico corte de pelo bob y sus inseparables gafas de sol Wayfarer, hacen de Wintour una figura facilmente reconocible que ha trascendido a icono. Es tan alabada a nivel profesional por su habilidad para identificar tendencias, como criticada por su carácter difícil en las distancias cortas. No en vano, una de sus ex asistentes personales, Lauren Weisberger, escribió el 'bestseller' 'El diablo viste de Prada' inspirándose en su experiencia a las órdenes de la británica, que acudió al estreno de la película vestida de la marca italiana.

Perfeccionista e impaciente, se dice que el personal de Vogue sabe que no debe iniciar interacciones con ella e, incluso, evitar compartir ascensorr. ​Además de, como se refleja en la película, es asidua a realizar peticiones inverosímiles, como revisar la basura de un fotógrafo para conseguir una fotografía que él se había negado a darle.​

Antes tales afirmaciones, Wintour se defiende diciendo si es «tan perra», no sabe como tanta gente ha trabajado con ella durante 15 o 20 años. «Si a veces uno se muestro fría o brusca, es simplemente porque me esfuerzo por conseguir lo mejor», ha declarado en alguna ocasión. Respecto a las acusaciones de su negativa a contratar gente gorda, no lo niega: «Para mí es importante que la gente que trabaja aquí, especialmente en el departamento de moda se presente de una manera que tenga sentido para el mundo exterior como si trabajaran en Vogue». «Ella es honesta. Te dice lo que piensa. Sí es sí y no es no», según decía el fallecido diseñador Karl Lagerfeld.

Al no tener pelos en la lengua, no tuvi reparos en afirmar que sacó en portada a Kim Kardashian y Kanye West porque tener solo gente «de muy buen gusto» en la revista es «aburrido». Precisamente la exhuberante celebridad es una indispensable de la gala anual del Museo Metropolitano de Nueva York que Wintour organiza. La única fiesta en la que está más de 20 minutos, según la serie documental de la BBC 'Boss Woman', en la que se detalla que la británica se despierta a las 5:30 horas, juega al tenis y después, a las 7.30, acude las oficinas de Vogue. ​Solo apaga su móvil para que no la molesten mientras come un plato de salmón ahumado y huevos revueltos.

