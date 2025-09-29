BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cantante Bad Bunny AFP

Bad Bunny, protagonista del intermedio de la Super Bowl

«Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia», ha expresado el puertorriqueño

Joaquina Dueñas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:01

Bad Bunny encabezará el espectáculo del descanso de la Super Bowl en próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, en California. Así lo ha anunciado este domingo el cantante puertorriqueño que ha compartido la buena noticia en sus redes sociales al ritmo de su canción 'Callaita', en la que aparece sentado sobre un poste de gol de la zona de anotación de un campo de fútbol americano ubicado en un paisaje de playa.

En un comunicado, el artista ha afirmado que lo que siente le trasciende. «Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera llegar y anotar un touchdown. Esto es por mi gente, mi cultura, nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo del descanso de la Super Bowl».

Esta no es la primera vez que el de Puerto Rico pisará el escenario de la Super Bowl, ya que en 2020 participó como invitado de Shakira durante la histórica actuación de la colombiana, pero sí la primera que lo hará como estrella principal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un varón tras sufrir una caída de su motocicleta en Burgos
  2. 2 Gasolina y factura del gas más caros pero el IBI más barato: cuánto cuesta vivir en Burgos
  3. 3 Remontada de fe del Burgos CF
  4. 4 El Cid regresa a Burgos para dar comienzo a la Semana Cidiana 2025
  5. 5 Los yacimientos de Atapuerca serán el primer escenario de Masterchef Celebrity
  6. 6 La Bonoloto deja otro pellizco en Burgos
  7. 7 Herida una mujer tras una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en Burgos
  8. 8 Test: descubre cuánto sabes sobre los futbolistas de Burgos que juegan en Primera
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 28 de septiembre
  10. 10 Burgos pulveriza su récord con el mayor número de turistas en verano desde que hay registros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Bad Bunny, protagonista del intermedio de la Super Bowl

Bad Bunny, protagonista del intermedio de la Super Bowl