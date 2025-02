Borja Thyssen y Blanca Cuesta serán padres por quinta vez... ¡en días!

Gloria Salgado Madrid Miércoles, 25 de noviembre 2020, 12:56 | Actualizado 17:14h. Comenta Compartir

Borja Thyssen y Blanca Cuesta serán padres por quinta vez... ¡en tan sólo unas semanas! La pareja ha mantenido en secreto el embarazo de su segunda niña, a la que tienen previsto ver la carita a mediados de diciembre, según desvela hoy su revista de cabecera, ¡Hola!

La última vez que se vio a la pareja fue el pasado verano pasando unos días de vacaciones en su yate en Formentera. Entonces se pudo apreciar una incipiente barriguita a la pintora, que ya está en el octavo mes de gestación. Además, él colocaba la mano sobre el vientre de ella en un gesto que no dejaba mucho lugar a dudas. Sin embargo, el hijo de Carmen Cervera y su esposa comentaron en sus últimas apariciones públicas que no tenían previsto aumentar su 'prole', lo que hizo que el rumor -que no era tal- se disipase rápidamente.

Borja y Blanca, que comenzaron una relación sentimental hace más de dos décadas, celebraron el pasado mes de octubre su decimotercer aniversario de boda. Fruto del amor que se profesan nacieron sus cuatro hijos: Sacha, de doce años, Eric, de diez, Enzo, de ocho, y la que hasta ahora era la única niña, Kala, que soplará 6 velas el próximo 30 de noviembre.

La feliz noticia hace que el año acabe de la mejor manera posible tras el varapalo que supuso la muerte a los 77 años del padre biológico de Borja, el empresario Manolo Segura, el pasado mes de junio, tanto para el patrono del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza como para la baronesa.