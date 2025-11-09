Calma tensa en el clan Pantoja tras las declaraciones de Kiko Rivera en su vuelta a televisión Isabel Pantoja, que no ha visto la entrevista, ha prohibido que le cuenten su contenido: «Ojalá que a él no le hagan lo mismo sus hijos»

Joaquina Dueñas Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:26 Comenta Compartir

«Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada», así rezaba el comunicado de Kiko Rivera con el que confirmaba su separación de Irene Rosales después de once años juntos y dos hijas en común. Sin embargo, su silencio ha durado lo que ha tardado en ver a su mujer proclamar su amor por su nueva pareja a los cuatro vientos. El dj visitó el plató de '¡De viernes!' donde se despachó con una serie de duras declaraciones que, de momento, han provocado una calma tensa en su entorno.

Y es que, ninguna de las destinatarias de sus menajes se ha pronunciado sobre el contenido de la entrevista, pero sí que han hecho publicaciones en sus redes sociales haciendo ver que permanecen ajenas a las rotundas afirmaciones del hijo de Isabel Pantoja que entró en todas y cada una de las polémicas que le rodean.

Sobre su esposa, recordó que la conoció cuando ella tenía 22 años. «Estaba viviendo todavía con sus padres y yo creo que salir de su casa tan joven para venir a vivir conmigo en la peor etapa de mi vida, pues no fue lo mejor», explicó. «Creo que se ha saltado etapas de su vida, miles de cosas, que creo que yo se las arrebaté en ese sentido», confesó, al tiempo que quiso subrayar que fue él quien puso fin a su matrimonio, no sin insinuar que la sevillana podría haber empezado con su actual pareja antes de que ellos terminaran. «El que dio el primer paso fui yo, lo que pasa que luego ella ha dado como quince más que yo», dijo. «Ella ya está con otra persona, contenta, feliz, por lo que eso te hace pensar que eso viene de antes porque si no no se entiende», apostilló.

Unas palabras por las que los reporteros han preguntado a Irene Rosales que ha dado la callada por respuesta. Eso sí, en sus redes sociales, ha dejado claro cuál es su momento actual felicitando muy cariñosa a su novio Guillermo por su 42 cumpleaños: «Feliz cumpleaños, amor. Que bonito es tenerte», le ha dedicado con una fotografía en la que aparecen los dos abrazados. «Por unos 42 bien dulces, amor», le ha escrito en otro story. Queda por ver si la nueva colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' consigue esquivar la polémica cuando sea preguntada en su programa.

Mas rotunda ha sido Isabel Pantoja, que, como en otras ocasiones, decidió no ver la entrevista. «No encendió ni el televisor. A su hermano Agustín le ha prohibido que le hable absolutamente nada del tema, no quiere saber nada de lo que ha dicho su hijo, ha prohibido hasta que le nombren a Kiko», reveló Kike Calleja en el programa 'De fiesta'. «Isabel ha expresado que ojalá que ninguno de sus tres hijos le haga lo que él le ha hecho a ella», comentó.

Y es que Kiko Rivera no dudó en reprochar a su madre que no esté «a la altura como abuela» y que le haya «decepcionado». «Para mi madre sus problemas eran los únicos que existían», aseguró y lamentó que, a pesar de su paso por prisión, «la lección no está aprendida». Un cúmulo de obstáculos que le han dejado «sin ganas y sin fuerzas» para intentar una reconciliación.

No faltó en su vuelta a Mediaset un repaso al sobrecogedor episodio de la manguera con su hermana, a la que pidió perdón públicamente, a pesar de no haberse puesto en contacto con ella para hacerlo en persona o para felicitarla por el reciente nacimiento de su hijo Cairo. «Sigue siendo mi niña pequeña. Me gustaría pedirle disculpas por todo el dolor y daño que le he podido causar», dijo en una intervención en la que también reconoció que había escuchado a su madre amenazar a su hermana con «devolverla a Perú».

«Lo que sí sucedió aquel día fue que mi madre y mi hermana tuvieron una pelea de la hostia y a mí me pilló en medio. Y yo tuve una reacción que no era la correcta. Yo tenía 28 o 29 años. Pero la vida que yo llevaba, que no era la más adecuada, yo no estaba preparado para solucionar eso. Y mi madre se desentiende y me deja a mí con el marrón», recordó justificando su actitud en el consumo de sustancias. «Cometí un error por desesperación», se excusó. «Me dejaron con una niña completamente fuera de sí. Y yo también. Yo estaba hasta aquí, bebía, salía, no estaba preparado. Fue un episodio horrible, ojalá no hubiese sucedido nunca», lamentó.

Lejos de pronunciarse al respecto, Isa Pantoja celebraba en la intimidad su cumpleaños durante el fin de semana. La hija de la tonadillera ha cumplido 30 años este 8 de noviembre y su marido, Asraf Beno, ha logrado emocionarla hasta las lágrimas con su regalo, un colgante con las iniciales de sus dos hijos, Alberto, fruto de su noviazgo de juventud con Alberto Isla, y Cairo, el bebé que tuvieron en común el pasado junio. Una emotiva escena que hemos podido vivir a través de sus redes sociales en las que, hasta ahora, no hay rastro de su hermano Kiko.

Temas

Kiko Rivera