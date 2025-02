Carlos III sigue la estela de su hijo Harry y rueda un documental con Amazon Prime

Joaquina Dueñas Domingo, 2 de febrero 2025, 15:27 Comenta Compartir

Cuando Harry y Meghan Markle dejaron el Reino Unido para instalarse definitivamente en Estados Unidos, lo hicieron con la seguridad de tener en cartera varios proyectos profesionales, entre ellos el rodaje de un documental para Netflix sobre su vida. Ahora es el rey Carlos III quien sigue la senda marcada por su hijo menor y realizará su propio documental, en este caso con Amazon Prime.

Según adelantó The Times, el rodaje comenzó en enero en Dumfries House, Escocia. El objetivo no es abordar las numerosas polémicas que han rodeado a los Windsor en los últimos años, sino centrarse en el trabajo benéfico y ambientalista del monarca, «con el que ha inspirado a todo el mundo».

Con el estreno previsto para finales de año, el proyecto seguirá la línea marcada por el hijo de Isabel II en su libro Harmony: A New Way of Looking at Our World, publicado en 2010. En él reflexionaba sobre cómo las personas, la naturaleza y el entorno construido están interconectados.

Entusiasmado con el proyecto, el rey Carlos «está ansioso por ver cómo se puede comunicar el concepto de Harmony a una audiencia nueva e internacional, utilizando algunos de los mejores talentos creativos de la televisión».

