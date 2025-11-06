Cristiano Ronaldo habla de cómo será su boda con Georgina Rodríguez «Ella es el amor de mi vida y es el momento adecuado», ha confesado el futbolista

Joaquina Dueñas Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:26

Romántico a su manera, así se ha definido Cristiano Ronaldo en una entrevista concedida al periodista inglés Piers Morgan en la que ha hablado abiertamente de su relación con Georgina Rodríguez, tanto que ha contado cuándo y dónde tiene previsto celebrar su boda con su compañera de vida. Incluso ha revelado los detalles de la pedida de mano que anunciaron el pasado 11 de agosto.

«Fue algo curioso, porque ella me pidió que le regalara un anillo, porque uno de sus sueños era tener una piedra bonita. Trabajé duro y finalmente encontré el que le gustaba. Hablé con mi amigo y le dije: Escucha, guárdalo. Lo haremos esta noche durante la cena y después le pediré matrimonio», ha recordado. «Y eso es lo que hicimos. Después de quedarme a solas con ella, uno de mis amigos cogió el teléfono y empezó a grabar». Entonces llegaron sus hijas Alana y Eva, que estaban durmiendo, y le preguntaron si le iba a dar el anillo y a pedirle matrimonio. «Pensé que era el momento perfecto para decir que sí y dije que sí. Mis hijas vinieron, ahí dije 'ahora sí es el momento, esto es lo que quiero', y se lo ofrecí», ha revelado.

Lo que no hizo en ese momento fue hincar rodilla: «Dije cosas simples. Yo no soy un hombre muy romántico, no soy ese tipo de hombre que trae flores a casa todas las semanas, pero soy romántico a mi manera. Fue precioso, sabía que era la mujer de mi vida».

«Una cosa que me encantó es que no le importó el anillo. Me preguntó si estaba diciendo la verdad, si estaba siendo honesto. Le dije que la quería, que me quería casar con ella y ella no se lo creía. Fue muy divertido», ha rememorado.

«Siempre digo que las cosas buenas llegan en el momento adecuado y a veces necesitas tiempo para darte cuenta de que no debes cometer ciertos errores. Voy a pedirle matrimonio porque creo que es el momento adecuado. No solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más quiero», ha contado. «Ella es el amor de mi vida y es el momento adecuado. Nada va a cambiar solo porque nos vayamos a casar. Es solo un bonito capítulo de la vida», ha subrayado.

Sobre el esperado enlace ha dicho que quieren hacerlo «después de la Copa Mundial de la FIFA», que se celebra el próximo verano, esperanzado haberse alzado con el ansiado trofeo para ese momento. Así, a falta de fecha concreta, podría ser en septiembre de 2026. Sobre el lugar elegido, también ha precisado que le gustaría que fuera en Funchal, «en la isla de Madeira, donde yo nací». Y aunque cabe esperar unos fastos a la altura de sus dos protagonistas, Cristiano ha explicado que «todavía no sabemos dónde se celebrará porque a Georgina no le gustan las fiestas, sino las celebraciones privadas, por lo que habrá que respetar lo que decida».

