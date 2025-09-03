BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Pilar Rubio y Cristina Rapado. EFE

Cristina Rapado le lanza dardos a Pilar Rubio en su canción 'La prima que más se arrima'

Estrena un single cargado de pullas a su prima donde recuerda su infancia juntas, la ruptura familiar y dispara acusaciones sobre su carrera

Miguel G. Casallo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:37

Christina Rapado ha encendido la mecha de una guerra familiar y mediática con su nuevo lanzamiento musical 'La prima que más se arrima'. El tema, de corte pop-dance y con pullas al estilo de la sesión de Shakira y Bizarrap contra Gerard Piqué, apunta de manera inequívoca a su prima, Pilar Rubio, pese a que su nombre no se menciona explícitamente en la letra.

La canción repasa la relación entre ambas desde la infancia, evocando recuerdos de reuniones familiares en un chalet donde «cantaban y bailaban» juntas. Según Rapado, la buena relación se truncó cuando ambas alcanzaron la fama. La artista asegura que el distanciamiento se agravó cuando un periodista le preguntó si era prima de Rubio: ella lo confirmó, y, supuestamente, la madre de Pilar habría recriminado a la suya por «mancillar su imagen» con esa revelación.

En el single se lanzan frases demoledoras como «Yo era famosa antes de que tú empezaras como reportera» o «Cambiaste al rockero por un futbolista para ser portada de todas las revistas». También hay alusiones directas al talento de Rubio, o mejor dicho, a su supuesta falta de él: «Toda tu vida fuiste una negada porque nunca tuviste talento, tan solo belleza».

La crudeza de las estrofas se extiende incluso a anécdotas personales, como cuando Rapado canta que su prima se «lió con uno al que le olían los pies». Un tono corrosivo que deja entrever, más allá de la música, la herida aún abierta entre ambas familias.

Este lanzamiento llega en un momento en que Pilar Rubio ha sido noticia por otros motivos, como el reciente estreno de la canción 'Cibeles' de Sergio Ramos, que ha generado numerosas reacciones y que Rubio celebró con cariño en redes

La propia Christina Rapado reconoció hace más de un año que la canción estaba prevista para otoño de 2024, pero al parecer necesitó más tiempo de postproducción porque finalmente ha visto la luz este septiembre de 2025.

