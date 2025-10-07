BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Duro reproche de Belén Esteban a Toñi Moreno

«Que sea la última vez que digas que has visto a Jesulín con todos sus hijos», ha exigido la madrileña

Joaquina Dueñas

Martes, 7 de octubre 2025, 13:39

Comenta

Después del paso de Jesulín de Ubrique por el programa 'Gene maravillosa' conducido por Toñi Moreno en Canal Sur con motivo de su emisión número 200, Belén Esteban ha querido aclarar algunos de los comentarios que hicieron durante el espacio y ha dedicado un duro reproche a la presentadora andaluza. «Mira, Toñi Moreno, sabes que te quiero y que te tengo un cariño enorme. Sabes que no estoy enfadada contigo porque seas amiga de Jesulín y María José, puesto que yo tengo íntimos amigos que también son amigos. Salen con ellos a comer y hacen planes. El Turronero y más gente. Te lo digo porque vi la entrevista y me dio rabia. ¿Cuántas veces has visto a Jesulín jugar con su hija? Te lo digo y me van a matar, pero es que no puedo más», comenzó.

«Entiendo que sea muy buen padre, que lo es, con los niños de Andalucía. Muy bueno. Pero que sea la última vez que digas que has visto a Jesús jugando con todos sus hijos porque con una no lo ha hecho nunca», espetó la colaboradora de televisión que relató también el motivo de su enfado con Toñi Moreno. Todo sucedió en la peluquería de Manuel Zamorano, donde coincidieron Belén, su hija mayor y Toñi. Fue entonces cuando la presentadora interpeló a la primogénita del torero según ha relatado su madre: «Estaba Toñi e hizo un comentario de 'oye ya me ha dicho tu padre que se está viendo contigo' porque estaban haciendo 'MasterChef Celebrity' y esa persona le dijo 'dile a mi padre que no ha venido a verme ni un día'».

«He hablado mucho en mi vida, pero si lo hubiera sabido hubiera hablado más. Será buen padre con sus otros hijos, pero hay a una que no la ve desde hace muchos años. Pero ni falta que hace», terminó. Con esto, Belén ha querido zanjar el tema y dejar claro que la amistad entre Toñi y Jesulín nada tiene que ver con su distanciamiento de la presentadora.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mejor tortilla de patatas de España está en la provincia de Burgos
  2. 2 Un aparatoso accidente entre tres camiones obliga a cortar un carril de la AP-1 en Burgos
  3. 3 Evacúan en helicóptero a un trabajador tras un accidente en un parque fotovoltaico de Burgos
  4. 4 Los dos jóvenes influencers de Burgos que viajan hasta China en furgoneta camperizada
  5. 5 Herida una mujer en un accidente múltiple entre un camión, un turismo y una furgoneta en Burgos
  6. 6 Una colisión entre dos turismos deja tres heridos, uno de ellos atrapado, en Burgos
  7. 7 Fusil del siglo XIX por correo: investigada una mujer en Burgos por enviar un arma histórica y operativa
  8. 8 La comarca de Burgos que se movilizará para frenar la instalación de cinco plantas de biogás
  9. 9 Derribarán el viejo lavadero de autobuses urbanos de Burgos antes de final de año
  10. 10 Tres detenidos, dos de ellos menores, por amenazas y malos tratos en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Duro reproche de Belén Esteban a Toñi Moreno

Duro reproche de Belén Esteban a Toñi Moreno