BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Julio Iglesias. RC

El exmánager de Julio Iglesias hace nuevas revelaciones sobre la vida del artista

Fernán Martínez ha asegurado que el cantante no quiere fotos ni espejos

Joaquina Dueñas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:26

Hace unos días, el exmánager de Julio Iglesias, Fernán Martínez, desvelaba que los problemas de movilidad del cantante internacional no se habían debido a un accidente de tráfico, sino a «un tumor en la quinta vértebra». Ahora, ha vuelto a participar en el programa 'El tiempo justo' para hacer nuevas revelaciones sobre la personalidad del artista y su día a día. «No deja entrar celulares, no quiere fotos, no quiere espejos… Julio tiene un miedo enorme a que lo ridiculicen, a que lo caricaturicen. Es muy inseguro, teme que le quiten la novia, que le compren propiedades al lado para hacer negocio… desconfía de todo y de todos. Es muy gallego en eso», ha afirmado.

Además, ha recordado una intervención de cirugía estética a la que Julio se habría sometido en París y que no tuvo el resultado esperado: «Quedó horrible, él se miraba y no podía soportarlo. Tiró un bote de mermelada contra un espejo y ordenó quitar todos de la casa: 'No quiero espejos en esta casa', decía», ha expresado.

Martínez también ha hecho referencia a dos de las mujeres de su vida, Isabel Preysler y Miranda Rijnsburger. «Nunca permitió que nadie de su entorno compitiera con él en la prensa, ni siquiera Isabel. Eso le generó problemas», ha dicho. En este sentido ha subrayado que «Miranda es discreta, no busca la fama, no compite. Es el bastón, la jefa de contabilidad, la que paga a los trabajadores. Es la mujer perfecta para Julio porque lo entiende y se adapta a su vida», ha terminado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva tienda de ropa que ha abierto sus puertas en el centro de Burgos
  2. 2 A juicio por compincharse con el director de una residencia para internar a su tía y quedarse con su dinero en Burgos
  3. 3 El columpio gigante que ha estrenado un pueblo de Burgos este verano
  4. 4 Herido un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Burgos
  5. 5 Herido un ciclista en una colisión con un turismo en Burgos
  6. 6 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 30 de septiembre
  7. 7 A disposición judicial un hombre acusado de múltiples robos en una gran finca agrícola de Burgos
  8. 8 La falta de lluvias pone en jaque a la campaña micológica en Burgos
  9. 9 Iceta solicita la ejecución provisional de la sentencia de desahucio contra las monjas cismáticas de Belorado
  10. 10 La red de calor de Gamonal comenzará su despliegue antes de que acabe el año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El exmánager de Julio Iglesias hace nuevas revelaciones sobre la vida del artista

El exmánager de Julio Iglesias hace nuevas revelaciones sobre la vida del artista