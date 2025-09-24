BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El hijo de María Jiménez, Alejandro Sancho EP

El hijo de María Jiménez vende las joyas de su madre

Un total de 14 complementos están disponibles para comprar con un precio que va desde los 15 hasta los 90 euros

Joaquina Dueñas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:23

El 7 de septiembre de 2023 fallecía María Jiménez y dejaba tras de sí no solo un legado eterno en la historia de la música, sino también numerosos objetos personales sobre los que ahora, dos años después, su hijo ha tomado la decisión de ponerlos a la venta. Alejandro Sancho, el hijo que la artista tuvo con Pepe Sancho, ha puesto a disposición del público once collares y una pulsera de la popular cantante con precios que van desde los 15 hasta los 90 euros de los que ya solo quedan cinco piezas.

Las joyas, que pueden adquirirse en la página web oficial de María Jiménez, donde también se venden objetos de merchandising, como camisetas o tazas, han tenido una gran aceptación y son muchos los seguidores que han enviado mensajes de apoyo a Alejandro Sancho. No obstante, también ha habido quien le ha reprochado que se deshaga de objetos tan personales. Unas acusaciones a las que él no ha dudado en responder asegurando que quiere que los puedan disfrutar sus admiradores.

Esta no es la única iniciativa que Alejandro ha llevado a cabo con el legado de su progenitora. Este verano puso en alquiler una parte de la casa de Chiclana de la Frontera de María Jiménez, compuesta por cuatro apartamentos independientes diseñados por ella misma.

