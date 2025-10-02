BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilia Topuria. EFE

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui dejan de seguirse en redes

El gesto de la pareja ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible ruptura

Joaquina Dueñas

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:04

Comenta

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui han dejado de seguirse en redes, incluso parece que se habrían bloqueado ya que las etiquetas que compartían también han desparecido. Este gesto de la pareja descubierto por el periodista Javier Hoyos ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible ruptura del matrimonio. La última fotografía juntos es mediados de julio, lo que parece reforzar la teoría de la separación ya que ambos acostumbraban a publicar imágenes juntos de manera habitual. Ahora, el deportista ha subido una imagen de sus dos hijos con el mensaje «Los quiero», pero ni rastro de su mujer.

Ilia y Giorgina se conocieron de manera casual en Miami. «La conocí en una cena y pensé: 'Qué chica más guapa'», ha contado el luchador de UFC. Comenzó entonces una intensa historia de amor fruto de la que nació su primera hija en común en julio de 2024. El deportista es padre de un niño de una relación anterior. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre su posible ruptura por lo que habrá que esperar para saber si se trata de una separación o tan solo de una crisis transitoria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El gran mural de Burgos que aspira a convertirse en el mejor del mundo
  2. 2 El popular programa de televisión que se ha grabado en las calles de Burgos
  3. 3 Detenido por estafar 1.200 euros a una mujer de Burgos con la venta de un contenedor marítimo
  4. 4 La hamburguesa de Burgos que busca conquistar Castilla y León
  5. 5 Buscan a los autores de un espectacular robo con alunizaje en una perfumería de Aranda
  6. 6 Burgos refuerza el control sobre los patinetes eléctricos ante el aumento de accidentes e infracciones
  7. 7 La falta de lluvias pone en jaque a la campaña micológica en Burgos
  8. 8 La red de calor de Gamonal comenzará su despliegue antes de que acabe el año
  9. 9 Pillan in fraganti a una pareja robando prendas de una mercería en pleno centro de Aranda
  10. 10 Las legumbres y hortalizas perdidas de Burgos: así revive una asociación las variedades agrícolas en peligro de extinción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui dejan de seguirse en redes

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui dejan de seguirse en redes